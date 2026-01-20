Osmaniye'de anne ile kızının elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili 9 sanığın yargılanmasına devam edildi
Osmaniye'de evlerinin önünden geçen su kanalında elini yıkamaya çalışan 6 yaşındaki çocuk ile ona yardım etmek isteyen annesinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuksuz 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar B.K, C.S, M.N.O, M.G, A.E, F.G, K.U, Ö.Y. ve M.E. ile bazı tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.
Tanık ifadelerinin ardından savunmaları istenen sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Toprakkale ilçesindeki Kışla Mahallesi'nde 23 Nisan'da evlerinin önünden geçen su kanalında elini yıkayan Özlem (6) ile ona yardım etmek isteyen annesi Cennet Üstün (37) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin 9 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianame Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
