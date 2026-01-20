Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de anne ile kızının elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Osmaniye'de evlerinin önünden geçen su kanalında elini yıkamaya çalışan 6 yaşındaki çocuk ile ona yardım etmek isteyen annesinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuksuz 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 20:24 Güncelleme: 20.01.2026 - 20:24
        Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar B.K, C.S, M.N.O, M.G, A.E, F.G, K.U, Ö.Y. ve M.E. ile bazı tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Tanık ifadelerinin ardından savunmaları istenen sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Toprakkale ilçesindeki Kışla Mahallesi'nde 23 Nisan'da evlerinin önünden geçen su kanalında elini yıkayan Özlem (6) ile ona yardım etmek isteyen annesi Cennet Üstün (37) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin 9 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianame Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

