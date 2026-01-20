Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Eskişehir Valisi olarak atanan Erdinç Yılmaz, Osmaniye'den uğurlandı

        Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan Vali Erdinç Yılmaz, düzenlenen törenin ardından Osmaniye'den ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 13:00 Güncelleme: 20.01.2026 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi olarak atanan Erdinç Yılmaz, Osmaniye'den uğurlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan Vali Erdinç Yılmaz, düzenlenen törenin ardından Osmaniye'den ayrıldı.

        Vali Yılmaz, Valilik bahçesinde düzenlenen törende, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Törende gözyaşlarına hakim olamayan Vali Yılmaz, yayımlanan kararnameyle Eskişehir'e gittiğini ancak gönlünü Osmaniye'de bıraktığını söyledi.

        Osmaniye'nin her zaman aklında ve yüreğinde olacağını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Biz burada çok zor günler yaşadık. Deprem, sel, yangın yaşadık. Asırların en büyük felaketini yaşadık ama bir, beraber ve kardeş olduk. Büyüklerime evlat, yaşıtlarıma kardeş, küçüklerime baba oldum. Sizden biri oldum, bana yuva oldunuz. Ne zaman yanınıza gelsem yol açtınız, kucak açtınız, 'Seni çok seviyorum valim' dediniz. Ben de sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun, hakkınız varsa helal edin."

        Dua edilmesinin ardından Vali Erdinç Yılmaz, alkışlarla yeni görev yerine uğurlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonunda 5 tutuklama
        Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonunda 5 tutuklama
        Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın öldü
        Osmaniye'de asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın öldü
        Osmaniye'de 3'üncü kattan asansör boşluğuna düşüp, hayatını kaybetti
        Osmaniye'de 3'üncü kattan asansör boşluğuna düşüp, hayatını kaybetti
        Osmaniye'de komşu ziyareti dönüşü asansör boşluğuna düşen kadın hayatını ka...
        Osmaniye'de komşu ziyareti dönüşü asansör boşluğuna düşen kadın hayatını ka...
        Osmaniye'de buzlanma nedeniyle trafik kazası: 2 yaralı
        Osmaniye'de buzlanma nedeniyle trafik kazası: 2 yaralı