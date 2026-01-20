Habertürk
        Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Osmaniye ve Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Osmaniye ve Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.


        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Osmaniye ile Adana'da belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Osmaniye merkez ve Bahçe ilçesi ile Adana'nın Kozan ilçesinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin 372 paket gümrük kaçağı sigara, 225 kilogram kaçak tütün, 75 bin 243 boş makaron, 27 bin 91 dolu makaron, 21 elektronik sigara, 398 cinsel içerikli ürün, ruhsatsız tabanca ve bir miktar para ele geçirildi.


        Operasyonda 2'si kamu görevlisi 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyon kapsamında şüphelilere ait 9 taşınmaza ve 2 araca da el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

