Osmaniye'de asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın öldü
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 3. kattan asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın, hastanede hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 3. kattan asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın, hastanede hayatını kaybetti.
Hürü Toklu (66), Karataş Mahallesi 9 Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanın 3. katında asansöre binmek istedi.
Asansörün katta olmadığını fark etmeyen Toklu, boşluğa düşerek ağır yaralandı.
Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin çalışması sonucu düştüğü yerden çıkarılan Toklu, ambulansla sevk edildiği Toprakkale Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.