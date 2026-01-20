Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın öldü

        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 3. kattan asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 01:28 Güncelleme: 20.01.2026 - 01:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 3. kattan asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın, hastanede hayatını kaybetti.

        Hürü Toklu (66), Karataş Mahallesi 9 Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanın 3. katında asansöre binmek istedi.

        Asansörün katta olmadığını fark etmeyen Toklu, boşluğa düşerek ağır yaralandı.

        Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekibinin çalışması sonucu düştüğü yerden çıkarılan Toklu, ambulansla sevk edildiği Toprakkale Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de 3'üncü kattan asansör boşluğuna düşüp, hayatını kaybetti
        Osmaniye'de 3'üncü kattan asansör boşluğuna düşüp, hayatını kaybetti
        Osmaniye'de komşu ziyareti dönüşü asansör boşluğuna düşen kadın hayatını ka...
        Osmaniye'de komşu ziyareti dönüşü asansör boşluğuna düşen kadın hayatını ka...
        Osmaniye'de buzlanma nedeniyle trafik kazası: 2 yaralı
        Osmaniye'de buzlanma nedeniyle trafik kazası: 2 yaralı
        Motosiklet tutkunları Amanoslar'da yaban ve sokak hayvanlarını unutmadı
        Motosiklet tutkunları Amanoslar'da yaban ve sokak hayvanlarını unutmadı
        Arkadaşının hediyesiyle başladığı deve kuşu yetiştiriciliğini çiftlikte sür...
        Arkadaşının hediyesiyle başladığı deve kuşu yetiştiriciliğini çiftlikte sür...
        Asansör devre dışı kaldı, itfaiye yaşlı kadını evine taşıdı
        Asansör devre dışı kaldı, itfaiye yaşlı kadını evine taşıdı