Osmaniye'de Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Osmaniye'de, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğinde bilgilendirme standı açıldı. Stantta vatandaşlara kanserden korunma yöntemleri ve tarama programlarıyla ilgili bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.