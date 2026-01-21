Osmaniye'de 1 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi

Osmaniye'de jandarma ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde 1 milyon 600 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları bir tırı, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu. Aracın dorsesinde 1 milyon 600 bin boş makaron bulan ekipler, sürücü H.S'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.