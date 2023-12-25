Kadirli'de şehitler dualarla anıldı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Kadirli Belediyesi, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıkları ile Ülkü Ocakları, Garnizon Şehitliği'nde anma programı düzenledi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunan programda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.
Katılımcılar, okunan dualara eşlik etti.
Belediye Başkanı Ömer Tarhan, gazetecilere, güvenlik güçlerinin vatanın birliği ve bölünmez bütünlüğü için kahramanca görev yaptığını söyledi.
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