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        Kadirli'de şehitler dualarla anıldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 13:33 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:40
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        Kadirli'de şehitler dualarla anıldı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Kadirli Belediyesi, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıkları ile Ülkü Ocakları, Garnizon Şehitliği'nde anma programı düzenledi.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunan programda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.

        Katılımcılar, okunan dualara eşlik etti.

        Belediye Başkanı Ömer Tarhan, gazetecilere, güvenlik güçlerinin vatanın birliği ve bölünmez bütünlüğü için kahramanca görev yaptığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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