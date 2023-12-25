Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de cam sanatı ustası, açtığı kursta mesleğin inceliklerini anlatıyor

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 45 yaşındaki cam sanatı ustası Selda Udul, mesleğe yeni kişiler kazandırmak için ücretsiz kurs veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 13:21 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de cam sanatı ustası, açtığı kursta mesleğin inceliklerini anlatıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 45 yaşındaki cam sanatı ustası Selda Udul, mesleğe yeni kişiler kazandırmak için ücretsiz kurs veriyor.

        Cam sanatını 15 yıldır sürdüren Udul, mesleğini tanıtma ve öğretme hedefiyle Kadirli Gençlik Merkezi'nde kurs açtı.

        Haftanın 5 günü açık olan ücretsiz kursa katılanlar, cam çubukları ateşte eritip, tespih, süs eşyası, takı ile anahtarlık ve nazar boncuğu gibi objeler yapıyor.

        Selda Udul, AA muhabirine, cam sanatının gelecek nesillere aktarılmasını amaçladığını söyledi.

        Vatandaşların kursa ilgisinden memnun olduğunu belirten Udul, "İnsanın ruhunu dinlendiren bu sanatı, gittiğim her yerde sevdirmeyi istiyorum. Katılımcılar hem becerilerini geliştiriyor hem de meslek öğreniyor." dedi.

        Kursiyerlerden 68 yaşındaki Songül Kocaispir de boş vaktini değerlendirmek için merkeze geldiğini, yaptığı objeleri eşine ve arkadaşlarına hediye edeceğini anlattı.

        Kursa katılan 13 yaşındaki Gülce Destan da cam sanatına ilgi duyduğunu ifade ederek, "Ateş ve cam insana heyecan veriyor. Bir şey öğrenmeye hevesli olduğum için kursa devam ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kadirli'de şehitler dualarla anıldı
        Kadirli'de şehitler dualarla anıldı
        Osmaniye'de devrilen tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
        Osmaniye'de devrilen tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
        DP Genel Başkanı Uysal: Çiftçilerimiz, esnafımız sosyoekonomik statüsünü yi...
        DP Genel Başkanı Uysal: Çiftçilerimiz, esnafımız sosyoekonomik statüsünü yi...
        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal partisinin Osmaniye İl Kongresi'nde konu...
        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal partisinin Osmaniye İl Kongresi'nde konu...
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı
        Osmaniye'de emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı