Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:18 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Onur Soğancı idaresindeki 80 FB 511 plakalı otomobil, Kadirli-Kozan kara yolu Aydınlar köyü yakınlarında, K.Z'nin kullandığı 06 COF 862 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Onur Soğancı, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        ATM'den para çeken iş insanını böyle öldürmüş!
        ATM'den para çeken iş insanını böyle öldürmüş!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Panatasaray!
        Panatasaray!
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Covid dahil onlarca virüs! "Maske takmak için en iyi zaman"
        Covid dahil onlarca virüs! "Maske takmak için en iyi zaman"
        MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        Protestoların 9. günü: Sırbistan'da halk sokakta!
        Protestoların 9. günü: Sırbistan'da halk sokakta!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        Bu mutluluk fotoğrafta kaldı... Öldüren kör nokta!
        Bu mutluluk fotoğrafta kaldı... Öldüren kör nokta!
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Buzdolabını soba sandı! Yürek yakan olay!
        Buzdolabını soba sandı! Yürek yakan olay!
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Fiyat uçtu, kredi durdu, satış düştü
        Fiyat uçtu, kredi durdu, satış düştü
        Fransa'da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu
        Fransa'da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu
        Aracında ölü bulundu
        Aracında ölü bulundu

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de iki araçta 60 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Osmaniye'de iki araçta 60 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Osmaniye'de alev alan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi
        Osmaniye'de alev alan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi
        Kadirli'de şehitler dualarla anıldı
        Kadirli'de şehitler dualarla anıldı
        Osmaniye'de cam sanatı ustası, açtığı kursta mesleğin inceliklerini anlatıy...
        Osmaniye'de cam sanatı ustası, açtığı kursta mesleğin inceliklerini anlatıy...
        Osmaniye'de devrilen tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
        Osmaniye'de devrilen tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
        DP Genel Başkanı Uysal: Çiftçilerimiz, esnafımız sosyoekonomik statüsünü yi...
        DP Genel Başkanı Uysal: Çiftçilerimiz, esnafımız sosyoekonomik statüsünü yi...