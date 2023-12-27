Osmaniye'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Onur Soğancı idaresindeki 80 FB 511 plakalı otomobil, Kadirli-Kozan kara yolu Aydınlar köyü yakınlarında, K.Z'nin kullandığı 06 COF 862 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Onur Soğancı, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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