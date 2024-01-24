Osmaniye'de polis ekipleri, Türk Kızılaya kan bağışladı
Osmaniye'de polis ekipleri, Türk Kızılayın "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek için kan bağışında bulundu.
Osmaniye'de polis ekipleri, Türk Kızılayın "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek için kan bağışında bulundu.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ve kentte görevli polisler, Valilik kompleksine konuşlandırılan bağış aracını ziyaret etti.
Kampanyaya destek vermekten mutluluk duyduklarını belirten Sarıbuva, "Kan bağışı hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için gerekli. Bütün arkadaşlarıma, özellikle emniyet camiamıza kan bağışında bulunmalarını tavsiye ediyorum." dedi.
Türk Kızılay görevlilerinin bilgilendirmesinin ardından katılımcılar kan bağışı yaptı.
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