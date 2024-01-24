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        Osmaniye'de iş yerinden hırsızlık iddiasına 2 tutuklama

        Osmaniye'de bir iş yerinden elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:16 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:16
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        Osmaniye'de iş yerinden hırsızlık iddiasına 2 tutuklama
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        Osmaniye'de bir iş yerinden elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kent merkezinde 14 Ocak'ta bir elektronik eşya mağazasının duvarı kırılarak içerideki 40 cep telefonu, çeşitli elektronik cihaz ve telefon kılıfı çalındı.

        İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, iş yeri ve çevresindeki 117 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek, olayı gerçekleştiren iki zanlının kimliğini tespit etti.

        Şüpheliler İlkay Ş. ve Muharrem Ö. saklandıkları eve yapılan baskına gözaltına alındı.

        Adreste 34 cep telefonu, 4 kol saati, 24 müzik çalar, 2 tablet ve çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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