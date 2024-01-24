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        Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

        Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:04
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        Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
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        Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

        Başsavcısı Arısoy, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

        "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" başlıklı fotoğrafına oy veren Arısoy, "Çevre-Yaşam"da Lokman Vural Elibol'un "Dumankent", "Spor"da ise Ömer Sercan Karakuş'un "Mete'nin nişanı" adlı karesini seçti.

        Arısoy, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Toz duman" başlıklı eserlerini tercih etti.

        Oylamayı değerlendiren Arısoy, AA çalışanlarını tebrik etti, çalışmalarda başarı diledi.

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