Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Başsavcısı Arısoy, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" başlıklı fotoğrafına oy veren Arısoy, "Çevre-Yaşam"da Lokman Vural Elibol'un "Dumankent", "Spor"da ise Ömer Sercan Karakuş'un "Mete'nin nişanı" adlı karesini seçti.
Arısoy, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Toz duman" başlıklı eserlerini tercih etti.
Oylamayı değerlendiren Arısoy, AA çalışanlarını tebrik etti, çalışmalarda başarı diledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.