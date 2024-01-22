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        Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 17:05 Güncelleme: 22.01.2024 - 17:09
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        Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı.

        Çalışmalarda, 148 gram esrar ve 73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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