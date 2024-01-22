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        Osmaniye'de 1,5 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        OSMANİYE'de1,5 milyon lira değerinde 2 bin gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:49 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:50
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        Osmaniye'de 1,5 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi
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        OSMANİYE'de1,5 milyon lira değerinde 2 bin gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, E-90 Otoyolu çıkışında oluşturulan uygulama noktasında şüpheli araçlara yönelik çalışma yapıldı. Bu sırada durdurulan malzeme yüklü TIR, emniyet otoparkına çekilerek detaylı şekilde arandı. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, 340 paket gümrük kaçağı sigara ve 1,5 milyon lira değerinde 2 bin gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. TIR'ın ismi açıklanmayan sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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