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        Osmaniye'de minibüsten 14 kaçak göçmen çıktı; sürücü ve 2 kişi tutuklandı

        OSMANİYE'de, polisin durdurduğu minibüste, Suriyeli 14 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüsü İmed El M. ile göçmen kaçakçılığını organize eden Abdulaziz El C. ve Ali H. tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:51 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:55
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        Osmaniye'de minibüsten 14 kaçak göçmen çıktı; sürücü ve 2 kişi tutuklandı
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        OSMANİYE'de, polisin durdurduğu minibüste, Suriyeli 14 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüsü İmed El M. ile göçmen kaçakçılığını organize eden Abdulaziz El C. ve Ali H. tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Uygulamada, şüpheli olduğu değerlendirilip durdurulan minibüste, ülkeye yasa dışı yollarla giren ve kimlik belgeleri olmayan Suriye uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı. Ekipler, araç sürücüsü İmed El M. ile göçmen kaçakçılığını organize eden Abdulaziz El C. ve Ali H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el koyulup, yediemin otoparkına çekildi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki idari işlemlerinin ardından Hatay Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'ndan sınır dışı edildi.

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