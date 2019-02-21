Daha önceden çalışanlarını otomatik katılıma (Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi) dahil etmesi gerektiği halde dahil etmemiş 32 bin şirket ile son olarak çalışanını Ocak ay sonuna kadar BES'e dahil etmesi gereken 282 bin şirket için yeni bir olanak doğdu.
Çalışanlarını otomatik BES'e dahil etmeyen şirketler in ceza almaması için tüm şirketlere 27 Ocak'a kadar yeni hak tanındı. Buna göre çalışanlarını BES'e dahil etmeyen işletmelerin 27 Şubat’a kadar otomatik katılım işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bu tarihe kadar çalışanlarını otomatik katılıma dahil eden kurumlar yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacak.
Etmeyenlere her ay için dahil edilmeyen her çalışan için 100 lira para cezası var. 5-9 çalışanı olan kurumlar ile birlikte, kademeli otomatik katılım geçişleri geçtiğimiz ay tamamlanmış oldu. Ancak, bu zamana kadar çalışanlarını otomatik katılıma dahil etmesi gerektiği halde, halen dahil etmemiş olan tüm kurumlara 27 Şubat’a kadar geçiş hakkı tanındı. Buna göre 27 Şubat tarihine kadar sisteme dahil olan kurumlar, çalışanlarını süresi içinde emeklilik planına dahil etme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaklar.
PARA CEZASI VAR
27 Şubat’tan sonra halen çalışanlarını bir emeklilik planına dahil etmemiş kurumlara, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kuruma bağlı her bir çalışan için ilgili çalışanın sisteme dahil edilmediği ay sayısı kadar idari para cezası uygulanacak.
Otomatik katılıma ilişkin tüm süreçleri dijital kanallar aracılığıyla kolaylaştırmak ve hızlandırmak için yola çıkan Anadolu Hayat Emeklilik’in bir yılı aşkın süre önce hayata geçirdiği “Online Otomatik Katılım” sayfasıyla, 5-9 çalışanı olan kurumlar da otomatik katılım giriş işlemlerini dilekleri yerden ve diledikleri zamanda kolayca gerçekleştirdiler.
ONLİNE KATILMA İMKANI
Otomatik katılım kapsamındaki pratik çözümleri ile bu süreci en kolay şekilde geçirmeleri için kurumlara destek veren Anadolu Hayat Emeklilik’in Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “5-9 arasında çalışanı olan kurumların otomatik katılıma geçişleri 1 Ocak itibarıyla başlamıştı. Bu fazda müşteri yolculuğunu baştan sona dijital kanallar aracılığıyla kurguladık. Kurumlar “Online Otomatik Katılım” sayfamızdan otomatik katılıma kayıt işlemlerini gerçekleştirdiler. Sonrasında kendilerine gönderilen kısa mesaj ve e-posta yönlendirmeleriyle, kurumsal internet şubemizi kullanarak hesap açma ve katkı payı ödeme işlemlerini de hızlıca tamamladılar. Üstelik daha önce çalışanlarını otomatik katılıma dahil etmesi gerektiği halde dahil etmemiş kurumların, 27 Şubat’a kadar otomatik katılım işlemlerini tamamlaması için hak tanındı. Halen bir emeklilik şirketi aracılığıyla otomatik katılıma dahil olmamış kurumlar vakit kaybetmeden bu fırsatı değerlendirebilirler” dedi.
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