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Ovmaç çorbası tarifi: Ovmaç çorbası nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye son bölümünde Bolu'ya konuk oldu. Bolu'nun meşhur lezzetlerinden ovmaç çorbasını evinizde de yapabilirsiniz. Peki Ovmaç çorbası nasıl yapılır? İşte Ovmaç çorbası tarifi...

Ovmaç çorbası tarifi: Ovmaç çorbası nasıl yapılır?

OVMAÇ ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 adet küçük boy soğan
2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı
1 çay kaşığı biber salçası ya da kırmızı pul biber
1 su bardağı un
Yarım bardak su
1 tatlı kaşığı tuz
1,5 litre su

OVMAÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Küçük bir kuru soğanı küp küp doğrayın ve sıvı yağa dökün. Soğan pembeleştiğinde bir çay kaşığı salça ekleyip karıştırın. Üzerine 1,5 litre su ekleyip kaynatın. Başka bir kapta bir su bardağı una yarım su bardağı su katıp topaklanana kadar karıştırın. Bu karışımı kaynayan harca yavaş yavaş ekleyin. Eklerken diğer yandan karıştırmaya devam edin ve tuzunu ekleyin. 10-15 dakika sonra pişen çorbayı ateşten alın.

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