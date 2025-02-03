Oyuncu Melisa Sözen canlandırdığı bir rolden dolayı ifade verdi

Oyuncu Melisa Sözen, 2015 yılında Fransiz yapımı “Le Bureau des Legends” dizisinin üçüncü sezonunda terör örgütü YPJ üyesi bir kadının rolünü canlandırdığı için ifadeye çağrıldı.

SÖZEN: TERÖR ÖRGÜTÜNÜ SİMGELEDİĞİNİ BİLMİYORDUM

Melisa Sözen'in ifadesinde "Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgelediğini bilmiyordum. Ben o filmde ajan rolünde oynuyordum. Dizi Türkiye'de yayınlanmadı, vatanımı milletimi seven birisiyim" diye konuştuğu öğrenildi.

"GÖZALTI İŞLEMİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Melisa Sözen'in Fransa'da oynadığı dizideki rolünde terör örgütü YPG'nin sözde üniformasını giydiği için yurt dışı dönüşünde emniyete ifade verdiği belirtildi. Aynı kaynaklar Sözen'e gözaltı işleminin söz konusu olmadığını kaydetti

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