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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Gülşen'in aranjör eşi Ozan Çolakoğlu, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Aracın içinde yaklaşık yarım saat bekleyen Ozan Çolakoğlu'nun yol kenarında kulaklığı ile müzik dinlemesi ve çalışması dikkatlerden kaçmadı. Soruları yanıtsız bırakan Ozan Çolakoğlu, daha sonra bulunduğu yerden ayrıldı.

Çolakoğlu, müzik piyasası ile ilgili geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı:

Bu ülkeden bir Tarkan, bir Gülşen daha çıkmaz. Türkiye'de Aleyna Tilki ve Edis'i çok başarılı buluyorum. Kendilerine özgü bir tarzları var. Uzun vadede doğru yönetilirse daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Ayrıca son zamanların starı bence Ezhel. Çünkü kendi gibi, başkalarına benzemeye çalışmadı. Bu yüzden çok başarılı.