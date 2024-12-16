Ozan Tufan: Camiamız bizimle gurur duymalı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ozan Tufan, karşılaşmayı değerlendirdi.

"CAMİAMIZIN GURUR DUYMASI GEREKİYOR"

İyi onadıklarını ve mağlubiyet sebebiyle üzgün olduklarını söyleyen Ozan, "Trabzonspor olarak bugün camiamızın bizimle gurur duyması gerekiyor. Galatasaray'ın kalitesi ortada ama biz kendimizi ezdirmedik. Hücum oynadık, savunma yapmadık. Bunun karşılığını aldık. Yediğimiz gollerde hatalarımız vardı ama Banza'nın pozisyonunda faul yoktu. Orada faul verdi ve hızlı başlama sonrası gol yedik. Bu da bizi düşürüyor. Biz sahanın içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Üzüldük ama ayağa kalkmasını bileceğiz. Güzel futbola ve taraftarımızı mutlu etmeye ihtiyacımız var." sözlerini sarf etti.