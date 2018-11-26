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Özcan Deniz'in takipçileri Kuzey'in ne kadar çok büyüdüğüne dikkat çekti. Özcan Deniz Kuzey'i paylaştığı hikâyesinin altına 'Masa ve koca ayı ararken babasına yakalandı. Aşkların en güzeli...' notunu düştü.