Dune 2: 'Bol baharatlı lezzet şöleni'  

Son bir haftadır Denis Villeneuve’un ‘Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2’ filmine eleştirmenlerin verdiği yıldızlar muhtemelen Arrakis gezegenindeki çölün kum tanelerinin sayısını geçti!

İngiliz The Independent gazetesinin sinema yazarı Clarisse Loughrey Dune 2’ye 5 beş yıldız vermiş: “Cesur, tehditkar ve samimi; gişe rekorları kıran hiçbir filme benzemiyor…”

Rolling Stone'dan David Fear, neredeyse üç saat süren Dune’un ikinci filminin birinciden daha görkemli, daha cesur ve daha iyi olduğunu söylüyor: "Gerçek bir bilim kurgu destanının neye benzediğini gösteriyor…"

Hollywood Reporter’dan Kaydeden Lovia Gyarkye, “Hans Zimmer'in müziği sürükleyici ve Greig Fraser'ın sinematografisi, gezegen hakkındaki anlayışımızı derinleştiren nefes kesici perspektifler sunuyor…” diye övüyor Dune 2’yi!

The Guaridan’dan Peter Bradshaw 4 yıldız vermiş filme, övgüleri yönetmene: “Bu filmi ondan daha iyi yönetecek birini düşünmek imkansız…”

Chicago Tribune’den Michael Phillips filmin görselliğinin ‘hipnotize edeci’ oladuğunu vurguluyor.

Daily Telegraph’tan Robbie Collin, “Filmdeki teknoloji kullanımı büyülü, kafanızın içende değil ruhunuzla anlaşılacak bir büyü bu” demiş.

“Sinemalardaki dev bütçeli, gişe rekorları kıran film kuraklığı bu filmle sona ermiştir” diye yazmış New York Post’tan Johnny Oleksinski.

rogerbbert.com’dan Brian Tallerico, eleştirmenlerin Dune 2’yi tanımlamak için en çok kullanacakları kelimenin ‘muazzam’ ve ‘epik’ olacağını söylüyor.

Bu yazıyı yazdığım sıralarda dünyanın en etkili sinema sitelerinden Rotten Tomatoes’ta 173 eleştirmenin filme verdiği notları ortalaması 100 üzerinden 97’ydi!

GÖRKEMLİ OLMAK İÇİN TASARLANMIŞ BİR FİLM

Dün filmi izlemeye giderken işte bu yıldız yağmuru nedeniyle ayaklarım yere değmiyordu. Uzun süredir bir filmi izlemek için bu kadar hevesli olduğumu hatırlamıyorum doğrusu.

45 yıl önce Antep’te dedemlerin evin damından yandaki yazlık sinemada ‘Kılıç Aslan’ı izleyen 7 yaşındaki çocuk gibi gittim sinemaya…

Ve o en sevdiğim an… Sinema salonunun ışıkları söndü, sinemada izlediğim her filmde olduğu gibi karanlıkta ruhum koltuktan kalktı ve dev perdeden filmin içine girdi…

‘Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2’ ilk filmin sonunda Paul Atreides ile annesi Leydi Jessica’yı bıraktığımız yerden ‘çöl’den açılıyor. Harkonnenlere karşı annesiyle birlikte Fremenler’e katılan Paul, ‘inançlı’ bir adam olan Stilgar tarafından ‘kendilerini cennete götürecek mehdi’ (yine mi beyaz kurtarıcı?!) olarak görülüyor. Leydi Jessica, bu ‘yapma kehaneti’ kullanıp oğlu için başka planlar yaparken Paul, gözü pek açık sözlü Fremen savaşçısı Chani’ye aşkı oluyor. Bir yanda dini fanatizm ve bağnazlığı kullanıp oğlu için bir ‘kader planı’ çizen anne, bir yanda aşk, bir yanda intikam duygusu, bir yanda iktidar tutkusu, iyilik ile kötülüğün iç içe geçtiği bir dünya…

Yönetmen Denis Villeneuve tüm bu karmaşık durumu etkileyici bir sinema diliyle anlatıyor.

Doğrusu filmin görselliğinden etkilenmemek mümkün değil… ‘Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2’ gerçekten görkemli bir film… Görkemli olmak için tasarlanmış olduğunu her planda görülüyor. Ve IMAX bir salonda bu görkem ikiye katlanıyor! (Ancak malesef görkemle birlikte bilet fiyatı da katlanıyor! IMAX salonda film izlemenin bedeli 250-300 TL civarı!!!)

“HADİ ARTIK TOPARLIYORUZ” OLMUŞ BİRAZ

Bugünlerde 10 Mart akşamı kaç Oscar alacağının hesaplarını yapan Oppenheimer’ın yönetmeni Christopher Nolan, ‘Dune 2’yi, Star Wars serisinin en iyi filmi olarak gösterilen ‘Emprie Stirkes Back’le kıyaslamış. Bazı sinemaseverler ise Dune 2'nin savaş sahnelerinin büyüklüğünü Peter Jackson'ın 'Yüzüklerin Efendisi: İki Kule' filmindeki destansı sahnelerle karşılaştırıyor. Doğrusu Dune 2’de ne Empire Strikes Back’te Luke ile Darth Vader arasındaki “Ben senin babanım” sahnesi gibi 40 yıl sonra bile hatırlanacak bir ‘an’ ne de Yüzüklerin Efendisi-İki Kule’deki gibi ‘devasa’ bir savaş görmedim.

Kendi adıma özellikle Feyd-Rautha'nın (Austin Butler filmin gizli yıldızı bence) Harkonnenler’in ‘siyah güneşli’ gezegeni ‘Giedi Prime’da arenadaki siyah-beyaz dövüş bölümü nefisti! (Bu bölüm infrared kameralarla çekilmiş) Paul’un bir ‘solucan’ı ‘sürdüğü’ bölümde salondaki birçok seyircinin kalp atışlarının bir nebze hızlandığına eminim ama ispat edemem:)

Filmin son bölümü biraz “Hadi artık toparlıyoruz” mottosuyla kotarılmış gibi. Finalde destansı bir savaş beklerken, kahramanlarımız karşı tarafı o kadar kolay alt etti ki “Eee bu mudur” diye ağızda kekremsi bir tat bırakıyor. “Devasa çöl solucanlarında bir orduyu hangi ordu yenebilir ki” derseniz ona da bir şey demem... Ama yönetmen Denis Villeneuve son 15-20 dakikada üçüncü film için çalışmaya başlamış diye düşündüm.

‘Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2’nin lezzeti ana malzemeden (öyküden) çok baharatlarla (görsel atmosferle) yakalayan bir film olmuş bana göre...

KAFAMDA AHMET KAYA’DAN ‘KUM GİBİ’ ÇALIYORDU

Timothee Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken, Charlotte Rampling ,Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Léa Seydoux, Anya Taylor-Joy, David Bautista’lı kadrosuyla bu epik film birçok sinemasevere beklediğini fazlasıyla verecektir bundan şüphem yok!

166 dakikalığına da olsa 10191 yılında bir çöl gezegeninde vakit geçirdiğime memnunum ancak maalesef artık 7 yaşında değilim! Filmin içinde gezen ruhum da 7 yaşında bir çocuğun heyecanlı, meraklı, umutlu bir ruh değil daha çok Pessoa’nın dediği gibi ‘hayatından yorulmuş bir ruh!’

Sanırım bu yüzden olacak 166 dakika boyunca hiç sıkılmasam da filmden çıktığımda ‘çağımızda geçmiş yüzyılların bilmediği, kısa ömürlü, benim çok sevdiğim, bir yaratık’ olan, Yusuf Atılgan’ın ‘Aylak Adam’ romanında “Gördüğü film ona bir şeyler yapmış…” kişi olarak tarif ettiği ‘Sinemadan çıkmış insan yaratığı’na dönüşmedim.

Metrodan çıkıp eve doğru yürürken kafamın içinde, Paul Muad’dib Atreides ile kalbi kırık Chani’nin görüntüleri eşliğinde Ahmet Kaya’nın sesi dolaşıyordu: “Acımasız olma şimdi bu kadar / Dün gibi, dün gibi, çekip gitme / Bırak da, sarılayım ayaklarına / Kum gibi, kum gibi, ezip geçme…”