Özgür Demirci'den 'Baharistan'

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Resimleri ile izleyicisini hem gizemli hem de oldukça açık/net bir dünyanın gezisine çıkaran ressam Özgür Demirci'nin yeni kişisel sergisi 25 Nisan'da Galeri 77'de açılıyor.
Masallardan fırlamış düşsel yaratıklar, gizemli figürler, insanın varoluşunu belirten simgeler, çeşitli hayvan formları çalışmalarının parçalarındaün oluşan, 'Baharistan: Altında Nehirler Akan Yüksek Ağaçlar ve Narin Çiçeklerin Hikâyesi' adlı sergi 2 Haziran'a kadar sürecek.
Demirci bu sergideki çalışmalarında, Doğu sanatı üzerine büyük bir ilgi ile okuduğu kitaplar ve özellikle 15. yüzyılın büyük bilgin ve mutasavvıfı olan Molla Câmi’nin ülkemizde de çok tanınan eserlerinden Baharistan’dan etkilendiğini söylüyor.
Özgür Demirci’nin resimlerindeki mistisizmin kaynağının Baharistan’da geçen “sekiz bahçeden” aldığı ilham olduğunu belirtiyor. Dünya hayatı için gerekli bilgi ve öğütleri içeren “Baharistan” Demirci'nin çalışmalarınna Doğu ve Batı‘nın sentezi olarak yansıyor.
Özgür Demirci, resimlerinde insanın doğa ile mücadele edişini değil, doğa ile müzakere eden bilge insanın düşünce ve hayallerini konu aldığının altını çiziyor.
'Baharistan: Altında Nehirler Akan Yüksek Ağaçlar ve Narin Çiçeklerin Hikâyesi'nde; sezgi, rastlantı ve düşünme üzerine kurulu kompozisyonlardan oluşan eserlere orkestra şefi Aytuğ Ülgen’in her bir eser için yarattığı besteler eşlik ediyor.
Sanatçının Galeri 77’deki bu yeni sergisi her açıdan özgünlüğünü izleyiciye hissettiriyor. Serginin küratöryel kurgusu, bestelenen eserlerin ritminden yola çıkarak hazırlanmış. Bu açıdan bakıldığında sergide yer alan eserlerin birbirileriyle diyalog halinde oldukları görülüyor.
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