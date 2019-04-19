Özgür Demirci'den 'Baharistan'

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Demirci bu sergideki çalışmalarında, Doğu sanatı üzerine büyük bir ilgi ile okuduğu kitaplar ve özellikle 15. yüzyılın büyük bilgin ve mutasavvıfı olan Molla Câmi’nin ülkemizde de çok tanınan eserlerinden Baharistan’dan etkilendiğini söylüyor.