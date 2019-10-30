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Pansuman nasıl yapılır?

Pansuman herhangi bir yaranın sterilize edilmesidir. Pansumanın yapılması yaranın boyutuna göre değişiklik göstermektedir ve sağlık bakımındanda dikkatli olunması gereklidir. Peki pansuman nasıl yapılır?

Pansuman nasıl yapılır?

Pansuman; herhangi bir yaranın sterilize edilmesi için belli aralıklarla bakımı yapılması uygulamasıdır. Pansumanın yapılması yaranın durumuna ve vahim olmasına göre değişir. Ağır yaralarda sağlık personeli tarafından streil koşullarda uygulanmalıdır. Pansuman yapılan yaranın enfeksiyon kapmaması için dikkatli olmak gereklidir.

Pansuman;

  • Yaralarda oluşan kanamaları durdurmak,
  • Oluşan akıntıyı temizlemek,
  • Enfeksiyonlardan korumak
  • Uygun ilacı kullanmak için
  • Tahrip olan dokunun çevresinde olan dokuyu desteklemek
  • Oluşabilecek ısı kaybını önlemek ve ağrıyı azaltmak

Yarada kurumayı engellemek ve nemlenmesini sağlamak için yapılmaktadır. Tedavinin sağlıklı olması için gereken işlemdir. Yaranın komplikasyonlara maruz kalmaması için hekim tarafından gözlemlenmesi pansuman boyunca devam eder.

Pansuman Nasıl Yapılır?

Pansumanın yapılması için; steril olmuş malzemeler ile pansuman yapacak kişinin ellerinin yıkanması, eldiven takılması ve tüm hijyenik koşulların sağlanması gereklidir.

Kuru pansuman; basit yaralanmalarda uygulanan bir yöntemdir. Bu durumda yaranın pansuman yapılan beze yapışmaması önemlidir. Genelde; kan damarlarına basınç uygulanması gerektiği ve akıntının emilmesinin sağlanacağı durumlarda uygulanmaktadır.

  • Pansumanda kullanılacak malzemeler steril edilmelidir.
  • Yaraya uygun malzemeler seçilir.
  • Ellerin yıkanması sağlanır.
  • Yaranın açığa çıkartılması sağlanır.
  • Eldiven giyilir ve eller dezenfekte edilir.
  • Yara üzerinde olan malzemeler solüsyon ile ıslatılarak çıkarılır.
  • Gazlı bez ve pamuk gibi malzemeler pensle tutulur.
  • Yara gerekiyorsa yıkanır.
  • Yara gazlı bezle temizlenir.
  • Uygun olan merhem sürülür ve yara sarılır.

Islak pansuman; yaranın nemli kalması sağlanmasının gerektiği zamanlarda uygulanan yöntemdir. Bu pansumanda 2 saatte bir yenileme yapılır. Antiseptik ilaç sürülerek gazlı bez ile yara kapatılır. Hücrenin yapım süresinin hızlanması için uygulanan yöntemdir.

Koruyucu Pansuman: Yaranın dış etkenlerden korunmasına, nemlendirilmesine ve su geçirmez malzeme kullanılarak mikrop kapmaması için uygulanır. Kanama ve akıntı olmayan yaralarda kullanılır. Emen malzemeler uygulanmaz.

Emici Pansuman: Kuru malzemeler ile yarada bulunan akıntıların temizlenmesi ile kapatılması pansumanıdır.

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