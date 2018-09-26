Serdivan'da yaşayan Süleyman ve Sevim Binek çifti sözleşme ile aldıkları ancak bir türlü tapusu teslim edilmeyen ev yüzünden mağdur oldu. Çift parasını ödedikleri halde 4 yıldır tapusunu alamadıkları evin inşaat firması tarafından ipotek ettirilerek kredi çekildiğini söyledi. Binek çifti "Firma borcu ödeyemeyince evimize haciz geldi. Tapu iptali için mahkemeye başvurduk, en azından ipotekle ilgili satışı durdurmak istiyoruz" dediler.



Ramiz Kaan Oktar'ın haberine görSe 2 çocuk sahibi Süleyman ve Sevim Binek çifti, 4 yıl önce Serdivan Yazlık Mahallesi'nde yapılan siteden bir daire aldı. Aile büyüklerinden kalan mirasla 160 bin liraya aldıkları evin parasını iki taksitle ödedi. Ancak aradan geçen 4 yıla rağmen tapularını bir türlü alamadı. Çift, 20 gün önce ise evlerine bakmaya gelen ekspertizleri görünce şok yaşadı. İddiaya göre firma evlerini ipotek ettirip kredi çekmiş ve bunu ödeyememişti.



"TAPU İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDUK"



Daha önce tapuyu alamadıkları için iki kez başvurdukları savcılığın dilekçelerini kabul etmediğini belirten Sevim Binek, son çare tapu iptali için mahkemeye başvurduklarını söyledi. Binek "En azından ipotekle ilgili olarak satışı durdurmalıyız. Firma yetkilileriyle 4 yıldır görüşüyoruz, bizi oyalıyorlar. En son görüşmeye gittiğimizde polis çağırarak beni bürolarından dışarıya attırdılar. Muhatap bulamıyoruz, eşim asgari ücretle çalışıyor ve avukat tutacak paramız dahi yok. Gerçekten mağduruz. Evimizin üzerinde 350 bin liralık haciz var. Ev 2 ay sonra icra yoluyla satılacakmış. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi. Binek, aynı sitede kredi ile ev alanların tapularının verildiğini kendileri gibi nakit alan toplam 8 kişinin ise tapularına kavuşamadığını söyledi.



"TAPULARINI ALACAKLAR"

Öte yandan firma yetkilileri "Bazı ailelerin tapuları alamadığı doğru, dairelerin tapuları bizim üzerimizde ancak biz bu tapuları vermek için mücadele ediyoruz. Aileler tapularını alacaklar, bu konuda bir sıkıntı yok. Evlere şirketimiz sebebiyle haciz geldiği konusu da doğru değil. Önümüzdeki dönemde aileler kesinlikle tapularını alacaklar" açıklaması yaptı.

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