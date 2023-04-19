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Pekin'de hastanede çıkan yangında ölü sayısı 29'a çıktı

Çin'in başkenti Pekin'de dün özel bir hastanenin yataklı bölümünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi

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AA / HABERTURK.COM
  • Pekin'de hastanede çıkan yangında ölü sayısı 29'a çıktı

    Beijing Daily'nin haberine göre yetkililer, Fıngtay ilçesindeki Pekin Çangfıng Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangında 8 can kaybının daha tespit edildiğini bildirdi.

     

     
  • Pekin'de hastanede çıkan yangında ölü sayısı 29'a çıktı

    İlk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiği yangında can kaybı 29'a çıktı.

     

     
  • Pekin'de hastanede çıkan yangında ölü sayısı 29'a çıktı

    Hastane binasında yangının meydana geldiği doğu kanadı kapatılırken ayakta tedavi hizmetlerine ara verildi. Ayrıca hastanenin bağlı olduğu şirketin borsadaki hisse işlemleri durduruldu.

     

     
  • Pekin'de hastanede çıkan yangında ölü sayısı 29'a çıktı

    Dün öğle saatlerinde meydana gelen yangının ardından itfaiye, sağlık, acil durum ekipleri bölgeye sevk edilirken, 71 hasta kurtarılarak tahliye edilmişti.

     

     
  • Pekin'de hastanede çıkan yangında ölü sayısı 29'a çıktı

    Yangın sırasında dumanlar içindeki hastane binasının pencerelerinden çarşaflarla sarkan, bina duvarına uzatılan merdivenlere ulaşmaya çalışan insanların görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.

     

     
  • Pekin'de hastanede çıkan yangında ölü sayısı 29'a çıktı

    Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
  • Pekin'de hastanede çıkan yangında ölü sayısı 29'a çıktı
  • Pekin'de hastanede çıkan yangında ölü sayısı 29'a çıktı
  • Pekin'de hastanede çıkan yangında ölü sayısı 29'a çıktı
  • Pekin'de hastanede çıkan yangında ölü sayısı 29'a çıktı

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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