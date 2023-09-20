Pembe kıyafetli kadınlardan bal hasadı

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Arıcı kadınlardan Elanur Sümer, bu işe, aynı mesleği yapan anne ve babasının isteğiyle başladığını dile getirdi. Doğada olmayı ve arılarla uğraşmayı çok sevdiğini söyleyen Sümer, "Her yerde beyaz kıyafetli arıcıları sıklıkla görebiliyorsunuz. Biz kadınlar olarak ayrıcalıklı olmak istedik ve kıyafetlerimizi pembe renkte yapmayı tercih ettik. Gelecekte bu pembe kıyafetli arıcı sayımızı artırarak daha çok üretim yapmayı hedefledik. Her yerde artık bizi göreceksiniz" dedi.

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Moda tasarım öğrencisi Nermin Oktu da derslerinde arı desenlerini sıklıkla kullandığını ve arıcılığı severek yaptığını söyledi. Arıcılığın en zor yanının sıcak havada maske ile çalışmak olduğunu ifade eden Oktu, "Arıların kanat sesi çok güzel. Hele ki bal sezonunda ürünü görünce, emeğinin karşılığını alınca insan çok mutlu oluyor. Bu yıl çok verimli geçti. Hedefimiz, adımızı tarihe yazmak.