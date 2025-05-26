Perdenin ardındaki ilginç inanış: Tiyatrolarda neden “Macbeth” adının söylenmesi uğursuz sayılır?

Perde arkasında fısıldanan bir kelimeyle başlayan felaketler... Tiyatro dünyasında, "Macbeth" adının sahnede anılmasıyla ilgili anlatılan hikayeler, yüzyıllardır oyuncuların ve yönetmenlerin tüylerini diken diken ediyor. Bu uğursuzluğun kökeni ne ve neden bu kadar güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor?

"MACBETH"İN LANETİ: TİYATRO DÜNYASININ EN ÜNLÜ BATIL İNANCI

Shakespeare'in "Macbeth" oyunu, tiyatro tarihinde en çok bilinen ve korkulan batıl inançlardan birine sahiptir. Oyunun adının sahnede anılması, birçok tiyatrocu tarafından uğursuzluk getireceğine inanılır. Bu nedenle, "Macbeth" yerine genellikle "İskoç Oyunu" veya "Bard'ın Oyunu" gibi takma adlar kullanılır.

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LANETİN KÖKENİ: GERÇEK BÜYÜLER VE KOVANLAR

Efsaneye göre, Shakespeare, "Macbeth" oyununda yer alan üç cadının repliklerinde gerçek büyü formüllerini kullanmıştır. Bu durum, cadıların öfkesini çekmiş ve oyunu lanetlemelerine neden olmuştur. Bu lanetin, oyunun ilk sahnelenmesinden itibaren birçok talihsiz olaya yol açtığına inanılır.

TARİHSEL FELAKETLER: SAHNEDEKİ TRAJEDİLER

"Macbeth" oyununun sahnelendiği birçok prodüksiyonda, çeşitli kazalar ve trajediler yaşanmıştır. Örneğin, 1606'daki ilk gösterimde, Lady Macbeth rolünü oynayan aktörün aniden ölmesi ve Shakespeare'in onun yerine geçmesi gerektiği anlatılır. Ayrıca, 1849'daki Astor Place İsyanı sırasında, iki farklı "Macbeth" prodüksiyonunun rekabeti sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetmiştir.