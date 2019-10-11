Pırasa yemeği tarifi, nasıl yapılır?

Pırasa yemeği kış yemeklerinden faydaları bir yemek çeşididir. Pırasa her kış yemeğine de yakışan bir sebzedir. Özellikle kerevizle de iyi bir uyum oluşturur.
Pırasa Yemeği Tarifi Malzemeleri:
- 4-5 dal pırasa
- 2 tane havuç
- 2 tane domates
- Yarım yemek kaşığı domates salçası
- Yarım çay bardağı pirinç
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Pırasa Yemeği Tarifi Hazırlanması:
- Pırasalar, domates ve havuç yıkanır ve doğranarak hazırlanır.
- Bir tencerede yağda salça kavrulur daha sonra havuç eklenerek kavrulmaya devam edilir.
- Sonra pırasalar da eklenerek sotelenir.
- Son olarak domatesler eklenir ve biraz kendi suyuyla kaynatılır.
- Göz kararı su eklenerek pişmeye bırakılır.
- Pırasalar sararınca pirinci yıkanır ve eklenir pişmeye bırakılır.
- Pirinçler, havuç ve pırasalar piştikten sonra ocaktan alınır.
- Servise hazırdır.
- Afiyet olsun!
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