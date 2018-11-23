Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği binlerce tır silahla Fırat'ın doğusunu parselleyen ve teröristlerin PKK ile bağlantısını reddeden ABD'yi bölgedeki taşeronu yalanladı. YPG'li teröristler, Fırat Nehri'nin doğusunda işgal altında tuttuğu Tel Abyad kentinde ABD'nin kellesine ödül koyduğu elebaşları için destek yürüyüşü düzenledi. Washington'un haklarında bilgi verene ödül koyduğu üç PKK elebaşısı Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'a destek için ellerinde örgütün flamaları ve ve silahla sokağa çıkan YPG'li teröristler bebek katillerine sahip çıkarak Pentagon'un stratejisini boşa düşürdü.

"KOMUTANLARIMIZ İÇİN AYAKLANIN"

Star gazetesinde yer alan habere ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Tel Abyad'a çevre yerleşimlerden gelen ve ilçede konuşlu YPG/PKK unsurları ile ailelerinden oluşan bir grup, önceki gün ellerinde üç elebaşının fotoğraflarının basılı olduğu, 'Komutanlarımız kalbimizdedir', 'Komutanlarımız için ayaklanın' yazılı pankartlarla gösteri düzenledi. YPG'nin sözde çocuk savaşçılarının ellerinde tüfekle gözcülük yaptığı gösteride ayrıca PKK elebaşı Öcalan'a da destek sloganları atıldı.

ABD HEYETİ RESULAYN'DA

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in önceki gün açıkladığı Türkiye'nin kaygılarına yönelik Suriye'nin kuzeyinde birkaç bölgede gözlem noktası kurma projesi diplomasi trafiğini hızlandırdı. Üst düzey isimlerin yer aldığı bir ABD askeri heyetinin, Pentagon'un emriyle, Fırat'ın doğusundaki Resulayn'a gittiği öğrenildi.

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