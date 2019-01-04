Kahramanmaraş’ta basket potasına bağladığı iple intihar etmek isteyen genci, polis son anda kurtardı.

İHA'nın haberine göre, Aksu Mahallesinde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Y.K., henüz bilinmeyen bir nedenle intihar etmek istedi. Evinin yanında bulunan basket potasına ip bağlayan genci gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

POLİS SON ANDA İPİ KESTİ

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kendini potaya asan genci ipi keserek son anda kurtardı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Y.K.’nın hayat tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

'YATAK ODASINI KONTROL ETTİM EVDE YOKTU'

Olayın ardından polisin ulaştığı annesi Ş.K., “Saat 02.00 sıralarında polis geldi. Oğlumu sordular. Bende yatak odasını kontrol ettiğimde evde yoktu. Polis ekipleriyle birlikte parka gittim. Oğlumun intihar etmek istediğini öğrendim. Polis ekiplerine teşekkür ederim” dedi.

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