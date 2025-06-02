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        Haberler Dünya Avrupa Polonya'da "başa baş" olan iki aday da zaferini ilan etti | Dış Haberler

        Polonya'da "başa baş" olan iki aday da zaferini ilan etti

        Polonya'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yarışan Rafal Trzaskowski ve Karol Nawrocki, sandık çıkış anketlerinde yüzde 50'ye çok yakın oyla "başa baş" gözükseler de erkenden zaferlerini ilan etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 02:21 Güncelleme: 02.06.2025 - 02:21
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        "Başa baş" olan iki aday da zaferini ilan etti
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        Polonya'da pazar yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kayıtlı 29 milyon seçmen, Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski ve muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisinin adayı tarihçi Nawrocki arasında seçim yapmak için sandık başına gitti.

        Ipsos tarafından Polonya televizyonları için yayımlanan sandık çıkış anketine göre her iki aday da yüzde 50'ye çok yakın oranlarda başa baş gözükürken ilk sonuçlar Nawrocki'nin daha avantajlı olduğunu gösteriyor.

        Oyların henüz yüzde 6'sı sayılırken Nawrocki yüzde 50,6 ile, yüzde 49,4 oranında gözüken rakibi Trzaskowski'den az farkla da olsa yarışı önde götürüyor.

        Nawrocki, zaferini ilan eden bir konuşma yaparak, "Bu gece kazanacağız. Kazanacağız ve Polonya'yı kurtaracağız." dedi.

        Trzaskowski de zaferini ilan ederek, "Polonya için tarihi bir an. Bütün Polonyalı kadın ve erkeklerin başkanı olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

        Ülkedeki seçim komisyonu tarafından resmi sonuçların sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

        Polonya'da yapılan cumhurbaşkanı seçimine katılım ise yüzde 71,7 olarak açıklandı.

        Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu, Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında, özellikle Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi konularda yaşanan çekişmelerin gölgesinde yapıldı.

        Bu seçim, adayların siyasi duruşlarından dolayı bazı analistler tarafından "medeniyetler çatışması" olarak adlandırıldı.

        Seçim sonuçları, ülkenin AB'deki konumu açısından da kritik önem taşıyor.

        Polonya'nın bu seçim sonucuyla, AB içindeki koltuğunu sağlamlaştıracağı ya da daha zorlu süreçlere geri döneceği yorumları yapılıyor.

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