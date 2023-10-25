Pratik pişmaniye tarifi! Evde pişmaniye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Pişmaniye, geleneksel lezzeti ve özgün yapısı nedeniyle, zamanla dünya mutfaklarında da kendine yer edinmiştir. Ülkemiz için geleneksel bir tatlı olan pişmaniyeyi evde yapmakta oldukça kolay. İşte pratik ev yapımı pişmaniye tarifi…

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PİŞMANİYE NASIL YAPILIR?

İlk olarak unu kokusu çıkana kadar kavurun daha sonra tepsiye alın ve soğuması için bekleyin. O sırada kenarda şeker ve suyu tava içerisinde kaynatın. Kaynayan suya limon tuzunu ilave edin ve kıvam aldıktan sonra ocaktan alarak karıştırarak soğutun. Kıvam alan karışımı unun üzerine ekleyin ve halka oluşturarak una bulayın. 8 rakam çıkarıp üst üste katlayın. Pişmaniye kıvamı olana kadar bu işleme devam edin. Fazla unu silkeleyip servis edebilirsiniz.