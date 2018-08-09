Pratik tatlı tarifi: Revani nasıl yapılır?

Saatlerinizi ayırmayıp dakikalar içinde tatlı mı yapmak istiyorsunuz? Sizlere sadece karıştırarak istediğiniz tadı yakalayabileceğiniz kolay revani tarifi veriyoruz desek. Misafirleriniz ve sizin favoriniz haline gelecek bu tatlı pratik olduğu kadar lezzetlidir. İşte kolay revani tarifi...

REVANİ TARİFİ

Malzemeleri:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

2 su bardağı un

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet limon ya da portakal kabuğu rendesi

1 adet kabartma tozu

1 adet vanilya

Şerbeti için:

4 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

Yarım limon suyu

Nasıl yapılır?

Revani yapımı kek tarifine oldukça benzer. Aradaki fark içeriğindeki irmik ve üzerine dökülen şerbettir. O yüzden pişirme, hazırlama hatta püf noktaları bile birbirinin aynıdır. Revani tarifine ilk olarak yumurtalar ile şekeri çırparak başlayın. Köpürene kadar çırptığınızdan emin olduktan sonra yoğurt, sıvı yağ, unu koyun ve karıştırmaya devam edin. Son olarak kabartma tozu, vanilya ve limon kabuğu (ya da portakal kabuğu) rendesini ekleyin. Aroma veren malzemeleri en son ekliyoruz ki revanimizin kokusu kaybolmasın. Karışımınızı yağlanmış borcama dökün. Üzerinde düz bir zemin olduğundan emin olun. Bu sırada toz şeker su ve limon suyunuzu kaynatın. Şerbet kaynadıktan sonra 5 dakika daha kısık ateşte pişirilir ve soğumaya bırakılır.

Kek için fırınızın derecesini 180'e ayarlayın ve yaklaşık 30 dakika pişirin. Kekteki gibi kürdan testinden geçirin. Piştiyse fırını kapatıp hemen şerbet ile buluşturun. Yani şerbeti olduğu gibi revani kekine boşaltın. Üzerini gazete kağıdı ile kapatıp dinlenmeye alın. Soğuyan tatlınızın üzerine hindistan cevizi dökebilirsiniz. Kare kare ya da baklava dilimleri yaparak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ