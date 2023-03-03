Standart bir 85 m2 prefabrik evin fiyatı ortalama 250.000 TL‘dir. Bu fiyat malzeme kalitesine ve özel isteklere göre değişmektedir. Prefabrik ev ücretinin yanı sıra ruhsat ücreti de 20.000 TL‘dir.

Daha öncesinde fabrika ortamında parçaları üretilip sahada monte edilen prefabrik evler, standart evlere göre çok daha uygun fiyata sahiptir. Yapılışları çok daha kolaydır ve temel kazma işlemi gerektirmemektedir. Bu sayede maliyet konusunda çok daha avantajlıdırlar.