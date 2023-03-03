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Prefabrik ev fiyatları: 2+1 - 3+1 prefabrik ev fiyatları ne kadar? Prefabrik ev yapmak için gerekli ruhsat ve arazi şartları nelerdir?

Şehirleşmenin giderek arttığı günümüzde evler adeta beton yığınına dönüşmeye başladı. Özellikle Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrasında 11 ilin enkaz yığınına dönüşmesi düzensiz ve gereksiz binalaşmanın acı gerçeğini ortaya koydu. Şehirlerin boğucu ve gürültülü havasından uzaklaşmak isteyenler şimdi bir de deprem korkusuyla iyice tek katlı evlerin özgürlüğüne kavuşmak istiyor. Hal böyle olunca prefabrik evler yeniden gündeme geldi. Ruhsatlı bir arazi üzerine yapılabilen prefabrik ev fiyatları ise halihazırda en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte 2+1 - 3+1 sıfır ve 2. el prefabrik ev fiyatları

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  • PREFABRİK EV FİYATLARI 2023: 2+1 - 3+1 prefabrik ev fiyatları ne kadar? 2. el prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev yapmak için gerekli ruhsat ve arazi şartları nelerdir?

    Depremin ardından yeniden gündeme gelen ve yüksek binalardan daha güvenli kabul edilen prefabrik evlere talep her geçen gün artıyor. Özellikle çarpık şehirleşmenin yoğun olduğu bölgelerde beton binalardan ve yoğun gürültüden uzaklaşmak isteyenler daha sakin yerlerin araştırması içerisine girdi. Prefabrik ev fiyatları birçok farklı faktör kapsamında değişiklik gösterirken her bütçeye ve ihtiyaca yönelik bir ev seçmek için bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. İşte 2+1 - 3+1 prefabrik ev fiyatları
  • PREFABRİK EV FİYATLARI 2023: 2+1 - 3+1 prefabrik ev fiyatları ne kadar? 2. el prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev yapmak için gerekli ruhsat ve arazi şartları nelerdir?

    2023 PREFABRİK EV FİYATLARI NE KADAR?

    Son zamanlarda oldukça revaçta olan ve ev sahibi olmak isteyenlerin tercihi haline gelen prefabrik evler yaşanan acı deprem sonrasında yeniden gündeme geldi. Artan enflasyonla birlikte şehir merkezlerinde ev fiyatları adeta cep yakarken dar gelirli vatandaşlar nispeten daha düşük maliyetli olan prefabrik evlere yöneliyor. Kısa sürede yapılabilmesinin yanı sıra düşük maliyetli ve taşınabilir olması tercih edilme nedenleri arasında yer alıyor. Prefabrik evlerin avantajları merak edilirken 2023 yılı güncel fiyatları da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Betonarme yapılara göre farklılık gösteren prefabrik evler de metrekareyi kapsamında farklı fiyatlarla müşterileri karşılıyor. İşte prefabrik ev fiyatları
  • PREFABRİK EV FİYATLARI 2023: 2+1 - 3+1 prefabrik ev fiyatları ne kadar? 2. el prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev yapmak için gerekli ruhsat ve arazi şartları nelerdir?

    Prefabrik ev fiyatlarını belirleyen birçok unsur bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır;

    Evin büyüklüğü

    Malzeme kalitesi

    Oda sayısı

    Monte edilecek arazi

    Özel istekler
  • PREFABRİK EV FİYATLARI 2023: 2+1 - 3+1 prefabrik ev fiyatları ne kadar? 2. el prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev yapmak için gerekli ruhsat ve arazi şartları nelerdir?

    Şehirlere göre farklılık gösteren prefabrik ev fiyatları İstanbul gibi büyük şehirlerde daha yüksekken kırsal ve küçük şehirlerde daha düşük maliyete mal edilebiliyor. 2023 yılı şubat ayı itibarıyla prefabrik ev fiyatları da ortalama 150.000 TL ile 500 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Fiyat aralığı evin büyüklüğü malzeme kalitesi ve tasarım faktörlerine göre değişmektedir.
  • PREFABRİK EV FİYATLARI 2023: 2+1 - 3+1 prefabrik ev fiyatları ne kadar? 2. el prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev yapmak için gerekli ruhsat ve arazi şartları nelerdir?

    Standart bir 85 m2 prefabrik evin fiyatı ortalama 250.000 TL‘dir. Bu fiyat malzeme kalitesine ve özel isteklere göre değişmektedir. Prefabrik ev ücretinin yanı sıra ruhsat ücreti de 20.000 TL‘dir.

    Daha öncesinde fabrika ortamında parçaları üretilip sahada monte edilen prefabrik evler, standart evlere göre çok daha uygun fiyata sahiptir. Yapılışları çok daha kolaydır ve temel kazma işlemi gerektirmemektedir. Bu sayede maliyet konusunda çok daha avantajlıdırlar.
  • PREFABRİK EV FİYATLARI 2023: 2+1 - 3+1 prefabrik ev fiyatları ne kadar? 2. el prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev yapmak için gerekli ruhsat ve arazi şartları nelerdir?

    50 METREKARE PREFABRİK EV FİYATLARI NE KADAR?

    Prefabrik Ev Fiyatı 40 Metrekare 143.200 TL’den başlayan fiyatlarla

    Prefabrik Ev Fiyatı 52 metrekare 195.700 TL’den başlayan fiyatlarla

    Prefabrik Ev Fiyatı 62 metrekare 208.700 TL’den başlayan fiyatlarla

    Prefabrik Ev Fiyatı 72 metrekare 246.800 TL’den başlayan fiyatlarla

    Prefabrik Ev Fiyatı 74 metrekare 251.700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

    70 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Ahşap Desenli fiyatı, 312.900,00 TL’den başlayan fiyatlarla
  • PREFABRİK EV FİYATLARI 2023: 2+1 - 3+1 prefabrik ev fiyatları ne kadar? 2. el prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev yapmak için gerekli ruhsat ve arazi şartları nelerdir?

    75 METREKARE PREFABRİK EV FİYATLARI NE KADAR?

    70 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Ahşap Desenli fiyatı 312.900,00 TL’den başlayan fiyatlarla

    75 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev fiyatı, 314.900,00 TL’den başlayan fiyatlarla

    78 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 324.900,00 TL’den başlayan fiyatlarla

    79 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev fiyatı, 321.900,00 TL’den başlayan fiyatlarla

    81 metrekare Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 346.900,00 TL’den başlayan fiyatlarla

    Prefabrik Ev 84 metrekare fiyatı, 396.900,00 TL’den başlayan fiyatlarla

    Prefabrik Ev 85 metrekare 3+1 Süper Kampanyalı Fiyatı, 381.900,00 TL’den başlayan fiyatlarla

    90 metrekare Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 387.900,00 TL’den başlayan fiyatlarla

    Kampanyalı 100 m2 3+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 429.900,00 TL’den başlayan fiyatlarla

    101 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 389.900,00 TL’den başlayan fiyatlarla
  • PREFABRİK EV FİYATLARI 2023: 2+1 - 3+1 prefabrik ev fiyatları ne kadar? 2. el prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev yapmak için gerekli ruhsat ve arazi şartları nelerdir?

    150 METREKARE PREFABRİK EV FİYATLARI NE KADAR?

    110 metrekare Kampanyalı Dubleks Prefabrik Ev Fiyatı, 512.900,00 TL’den satışa çıkmaktadır.

    120 metrekare Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 487.900,00 TL’den satışa çıkmaktadır.

    121 metrekare Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 506.900,00 TL’den satışa çıkmaktadır.

    126 metrekare Tek Katlı 3+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 532.900,00 TL’den satışa çıkmaktadır.

    126 metrekare Kampanyalı Dubleks Prefabrik Ev Fiyatı, 634.900,00 TL’den satışa çıkmaktadır.

    148 metrekare Tek Katlı İkiz 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 637.900,00 TL

    150 metrekare Kampanyalı Dubleks Prefabrik Ev Fiyatı, 699.900,00 TL’den satışa çıkmaktadır.

    150 metrekare Kampanyalı 4+1 Tek Katlı Prefabrik Ev Fiyatı, 589.900,00 TL’den satışa çıkmaktadır.
  • PREFABRİK EV FİYATLARI 2023: 2+1 - 3+1 prefabrik ev fiyatları ne kadar? 2. el prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev yapmak için gerekli ruhsat ve arazi şartları nelerdir?

    150 METREKARE PREFABRİK EV FİYATLARI NE KADAR?

    110 metrekare Kampanyalı Dubleks Prefabrik Ev Fiyatı, 512.900,00 TL’den satışa çıkmaktadır.

    120 metrekare Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 487.900,00 TL’den satışa çıkmaktadır.

    121 metrekare Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 506.900,00 TL’den satışa çıkmaktadır.

    126 metrekare Tek Katlı 3+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 532.900,00 TL’den satışa çıkmaktadır.

    126 metrekare Kampanyalı Dubleks Prefabrik Ev Fiyatı, 634.900,00 TL’den satışa çıkmaktadır.

    148 metrekare Tek Katlı İkiz 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 637.900,00 TL

    150 metrekare Kampanyalı Dubleks Prefabrik Ev Fiyatı, 699.900,00 TL’den satışa çıkmaktadır.

    150 metrekare Kampanyalı 4+1 Tek Katlı Prefabrik Ev Fiyatı, 589.900,00 TL’den satışa çıkmaktadır.
  • PREFABRİK EV FİYATLARI 2023: 2+1 - 3+1 prefabrik ev fiyatları ne kadar? 2. el prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev yapmak için gerekli ruhsat ve arazi şartları nelerdir?

    PREFABRİK EV İÇİN NE KADAR ARSA GEREKİYOR?

    Kadastro cepheli ve imarsız arsalarda en fazla yüzde 5 imar izni bulunmalıdır. Bu bilgilere ek olarak da imarsız arsaya maksimum 250 metrekare büyüklüğünde prefabrik ev yapılabilir.
  • PREFABRİK EV FİYATLARI 2023: 2+1 - 3+1 prefabrik ev fiyatları ne kadar? 2. el prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev yapmak için gerekli ruhsat ve arazi şartları nelerdir?

    PREFABRİK EV YAPMAK İÇİN İMAR İZNİ GEREKİR Mİ?

    Prefabrik ev yaptırmak isteyen kişiler imar izni hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Prefabrik ev için belediyeden imar izni alınması gerekmektedir. Bu kapsamda bölgeden sorumlu belediyeye giderek ya da İl özel idaresine başvuruda bulunarak yapı ruhsatı alınması gerekir.
  • PREFABRİK EV FİYATLARI 2023: 2+1 - 3+1 prefabrik ev fiyatları ne kadar? 2. el prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev yapmak için gerekli ruhsat ve arazi şartları nelerdir?

    DEVLETTEN 200 BİN TL YARDIM

    Yaşanan büyük çaplı deprem sonrasında prefabrik evlere talep artarken ev yaptırmak isteyenlere de devlet desteği sağlanıyor. Ev sahibi olmanın hayalini kuran dar gelirli vatandaşlar da prefabrik ev yardımından yararlanabiliyor. Nakdi yardımlardan yararlanmak isteyen kişilerin ikametinin bulunduğu adresteki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuruda bulunması gerekiyor.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan barınma yardımı kapsamında prefabrik ev yardımı da yapılmaktadır. Bunun için muhtaçlık sınırı altında yaşayan ve gerekli şartları sağlayan haneler prefabrik ev yardımından yararlanabiliyor. Gerekli şartları sağlayan kişiler ise prefabrik evler için 200 bin TL'lik destek ödemesinden yararlanabiliyor.
  • PREFABRİK EV FİYATLARI 2023: 2+1 - 3+1 prefabrik ev fiyatları ne kadar? 2. el prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev yapmak için gerekli ruhsat ve arazi şartları nelerdir?

    PREFABRİK EV YARDIMI!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından barınma yardımı adı altında olan prefabrik ev yardımı; Prefabrik evlerin inşaat maliyetlerinin karşılanması adına verilen yoksulluk sınırının altındaki konut sakinlerine yönelik bir finansman desteğine denir.
  • PREFABRİK EV FİYATLARI 2023: 2+1 - 3+1 prefabrik ev fiyatları ne kadar? 2. el prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev yapmak için gerekli ruhsat ve arazi şartları nelerdir?

    Yardım kapsamında 2022’de yoksul ve dezavantajlı olan vatandaşlara toplamda 11,5 milyar TL ödeme yapılacağı açıklandı. İhtiyaç sahipleri sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurarak betonarme ev desteği dahil 200 bin lira destek alınabilir. Ev tamirat ihtiyacını karşılamakta güçlük çekenlere ev tamir yardımı için de 75 bin TL verilmektedir.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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