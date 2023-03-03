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Sıfır engelli araçlarda üst limit artırıldı! ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu?

Sıfır engelli araç fiyatları 2023 yılı ocak ayı itibariyle güncellendi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti ise yeni yılda artırılmıştı. Böylelikle muafiyet limiti yüzde 122 oranında artarak 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya çıkarıldı. Limit artırımı sayesinde engelli araçların muafiyetli satışının önü açılmış oldu. İşte ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları...

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  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    Engelli vatandaşların araç alımlarında beklediği düzenleme ocak ayında hayata geçirildi. Muafiyetli araç alımlarında uygulanan limit yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 kadar artırılmıştı. Engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ÖTV kanununun 7/2. maddesine göre engel derecelerine bağlı olarak özel tüketim vergisi indiriminden yararlanabiliyor. ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen engelli kişilerin yüzde olarak belli bir oranda engel derecesine sahip olması gerekiyor. Peki, sıfır engelli araç fiyatları ne kadar? İşte 2023 ÖTV’siz araç fiyat listesi
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    2023 ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ VE ÖTV MUAFİYETİ NE KADAR OLDU?

    Kasım ayı sonunda otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) matrah güncellemesi yapılmıştı ancak engelli bireylere özel ÖTV muafiyetli araçlarda bu güncelleme yansıtılmamıştı.

    2022 yılının başından beri araç fiyatları yüzde 50 oranında artmasına rağmen, en fazla 450-500 bin liradan satılan araçlar ÖTV muafiyetli olarak alınabiliyordu. Bu nedenle, ÖTV muafiyeti ile alınabilen model sayısını 10 ile sınırlanmıştı.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    Yapılan son düzenleme ile engelli bireylerin ÖTV muafiyetli alabileceği otomobillerin kapsamı genişlemiş oldu. Bu da birçok markanın SUV modellerinin listeye dahil olmasını sağlıyor.

    Fakat Haberturk.com'dan Yiğitcan Yıldız'a göre yeni yılda otomobillere gelmesi beklenen döviz ve maliyet artışı kaynaklı zamların, ÖTV muafiyeti alınabilen araç sayısını tekrar azaltma ihtimali bulunuyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    2023 SUV engelli araç listesi için sıralanan otomobiller geniş ve yerden yüksek olduğu için müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra daha konforlu bir kullanım imkanı sunuyor. Bu sebeple 2023 ÖTV muafiyetinden yararlanarak otomobil almak isteyen birçok kişi SUV modelleri tercih ediyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    SUV engelli araç fiyatları 2023 yılı içinde yeniden zam görecek gibi dursa da şu anki fiyatlandırmaya göre listeye eklenebilecek farklı marka ve modeller göze çarpıyor.

    SUV engelli araç 2023 listesi: Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Kia, Toyota, Citroen, Peugeot, Opel, Skoda, Seat, Volkswagen, Ford, Nissan, Honda, Suzuki ve MG markalarına ait farklı paketlerdeki otomobillerden oluşuyor. Her paket için ise farklı ÖTV muafiyet oranı uygulanarak hesap yapılıyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    2023 yılında ÖTV muafiyetli otomobil almak isteyenleri devletin belirlediği limit dışında sınırlayan bir konu daha var. Bu da bazı markaların ÖTV muafiyet limiti dahilinde kalsa da her otomobilini engelli araç listesine dahil etmemesi. Bu nedenle 2023 yılında ÖTV muafiyetinden yararlanarak otomobil almak isteyenlerin gelecek zamları göz önünde bulundurmasının yanı sıra firmaların hangi otomobillerini engelli araç listesine dahil edeceğini de dikkat etmesi gerekiyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    ENGELLİ ÖTV İNDİRİMİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Engelli ÖTV indirimi hesaplama işlemi ise kişilerin engel derecesine göre aracın vergiler dahil satış fiyatı üzerinden yapılıyor. Yüzde 90 ve üzerinde engeli olanlar ÖTV'siz araç satın alabiliyor. Bireyin engellilik yüzdesi 40-89 arasında ise sıfır araç alımında ÖTV indirimi yüzde 26.3 oranında uygulanırken KDV ödemesi ise yüzde 15.24 oranında uygulanıyor. Yüzde 40 engelli birisinin ÖTV indirimli araç alması için 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sürücü belgesine sahip olması da gerekiyor.

    Yüzde 90 ve üstü ise ÖTV'den muaf tutuluyor.

    Engelli araç fiyatları 2023 yılı itibarıyla Fiat, Toyota, Ford, Skoda, Volkswagen, Hyundai, Seat, Opel ve pek çok marka için yeniden belirlendi. Engelli ÖTV indirimi ile uygun fiyatlı araç sahibi olabilecek olan engeli vatandaşlar, 2023 engelli araç limiti çerçevesinde araç edinebilecek.

    ÖTV indirimi araçlar için hesaplanırken şu yöntemler kullanılır. 

    - Engelli araç indirimi hesaplama yapılırken aracın ham fiyatına ÖTV uygulanır ve ham fiyat ile ÖTV fiyatı toplanarak toplam tutarın KDV’si eklenir. 

    - Araç satın alırken faydalanacağın indirimlerden bir diğeri de KDV indirimidir. Normal şartlarda %18 KDV ödenirken engelli indiriminden faydalandığından bu oran %15’lere kadar düşer. 

    KDV ve ÖTV ile yapılan ayrı ayrı indirimler, satın almak istediğin aracın satış fiyatı yaklaşık olarak %30-32 arasında değişir. 
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    ENGELLİLİK ORANI

    ÖTV muafiyetinden faydalanabilmek için araç satın almadan önce engel durumunu beyan etmek adına bir sağlık kuruluşundan, "ÖTV istisnalı araç kullanabilir" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu almak gerekiyor.

    Raporda belirtilen engel durumu yüzde 90 oranının üzerinde ise şartsız muafiyet sağlanırken engel oranı yüzde 90’ın altında olan kişiler, alacakları otomobilde sadece engellerine yönelik düzenleme yaparak ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyorlar.

    Engel oranı yüzde 90’ın altında olan sürücünün kendi aracını kullanabilmesi için TSE onaylı aparat düzenlemesi yapılması gerekiyor. Yüzde 90 ve üzerinde engelli olan kişinin aracını ise yakınlık derecesi gözetilmeksizin herkes kullanabiliyor.

     
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    YÜZDE 40-89 ARASI ENGELLİ ORANI

    Bireyin engellilik yüzdesi %40-89 arasında ise sıfır araç alımında ÖTV indirimi yüzde 26.3 oranında uygulanırken KDV ödemesi ise yüzde 15.24 oranında uygulanıyor. Yüzde 40 engelli birisinin ÖTV indirimli araç alması için 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sürücü belgesine sahip olması da gerekiyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    2023 ENGELLİ ARAÇ ALIM SATIM ŞARTLARI NELERDİR? 

    (Yüzde 40 engelli raporu olanlar)

    - 18 yaşını doldurmuş olmak.

    - Ehliyet sahibi olmak.

    - Araçta engel durumuna göre herhangi bir düzenleme yapılmayacaksa "Tertibatlı olmaksızın ÖTV indiriminden faydalanır" ibaresi olmalı.

    - Raporda "Otomatik vitesli araç kullanabilir" veya "Otomatik vitesli araç kullanamaz" ibaresi olmalı.

    - Yüzde 40 – yüzde 89 arası engelli raporu

    - Raporda "Sürücü belgesi alabilir" ibaresi olmalı.

    - Araçta engel durumuna göre düzenleme yapılacaksa raporda "Tertibatlı araç kullanır" ibaresi olmalı.

    (Yüzde 90 engelli raporu olanlar)

    - Yüzde 90 ve üzeri engel durumlarında 18 yaş sınırı yoktur.

    - Yüzde 90 ve üzeri engelli raporu

    - Aracı kendisi almak zorunda değildir. Aile üyeleri de (vasi kararı ile) satın alabilir

    Rapor üzerinde "ÖTV istisnalı araç kullanabilir" ibaresi yer almalı

    İşte 2023 ÖTV'siz KDV dahil SUV engelli araç fiyatları...
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    FİAT EGEA CROSS

    Street 1.4 Fire 95Hp paketi, %60 ÖTV oranı ile 391.900,00 TL'den 244.937,50 TL'ye iniyor.

    Street Plus 1.4 Fire 95Hp paketi ise, %60 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 433.400,00 TL'den 270.875,01 TL'ye iniyor.

    Street 1.3 M.Jet 95Hp paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 597.900,00 TL'den 322.294,12 TL'ye düşüyor.

    Street 1.6 M.Jet 130Hp paketi, %80 ÖTV oranı ile 651.900,00 TL'den 362.166,67 TL'ye iniyor.

    Street T4 Hybrid 130HP AT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 707.900,00 TL'den 393.227,78 TL'ye iniyor.

    Urban 1.4 Fire 95Hp paketi, %60 ÖTV oranı ile 446.900,00 TL'den 279.312,50 TL'ye iniyor.

    Urban 1.3 M.Jet 95Hp paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 562.900,00 TL'den 312.722,22 TL'ye iniyor.

    Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 676.900,00 TL'den 376.055,56 TL'ye düşüyor.

    Urban 1.5 T4 Hybrit 130HP AT paketi ise, %80 ÖTV oranı ile 727.900,00 TL'den 404.388,89 TL'ye iniyor.

    Lounge 1.4 Fire 95 HP paketi, %70 ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 473.900,00 TL'den 278.764,71 TL'ye iniyor.

    Lounge 1.3 M.Jet 95 HP paketi ise, %70'lik ÖTV oranı ile 556.900,00 TL'den 327.558,24 TL'ye düşüyor.

    Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV dilimine giriyor. Aracın fiyatı 711.900,00 TL'den 395.500,00 TL'ye inmekte.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    FİAT EGEA CROSS WAGON

    Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV oranı ile 691.900,00 TL'den 384.388,88 TL'ye iniyor.

    Urban 1.5 T4 Hybrit 130HP AT paketi ise, %80'lik ÖTV oranı ile 744.900,00 TL'den 413.833,34 TL'ye düşüyor.

    Lounge 1.0 Fire 100 HP paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 562.900,00 TL'den 331.117,65 TL'ye iniyor.

    Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV oranı ile 726.900,00 TL'den 403.833,34 TL'ye düşüyor.

    Lounge 1.5 T4 Hybrit 130HP AT paketi, %80 ÖTV dilimine girmekte. Otomobilin fiyatı 779.900,00 TL'den 433.227,78 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    FİAT 500L

    Cross 1.4 Fire 95 HP MT paketi, %80 ÖTV orani ile 631.900,00 TL'den 351.055,56 TL'ye iniyor.

    Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT paketi ise, %80'lik ÖTV oranı ile 650.900,00 TL'den 361.611,11 TL'ye düşüyor
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    FİAT 500X

    Cross Plus 1.3 Fire 150 HP DCT paketi, %80 ÖTV orani ile 820.900,00 TL'den 456.055,56 TL'ye iniyor.

    Soft Top 1.3 Fire 150 HP Firefly DCT paketi ise, %80 ÖTV dilimine girmekte. Otomobilin fiyatı 845.900,00 TL'den 469.944,45 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    FİAT PANDA

    Urban 1.0 70 HP paketi, %60 ÖTV dilimine girmekte. Otomobilin fiyatı ise 429.900,00 TL'den 268.687,50 TL'ye iniyor.

    City 1.0 70 HP paketi ise, %60 ÖTV dilimine girmekte. Otomobilin fiyatı 418.900,00 TL'den 261.812,50 TL'ye iniyor.

    Cross 4x4 0.9 85 Hp paketi, %70 ÖTV oranı ile 541.900,00 TL'den 318.764,70 TL'ye iniyor.

    Cross Plus 4x4 0.9 85 Hp paketi ise, %70 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 557.900,00 TL'den 328.176,47 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    DACİA YENİ SANDERO STEPWAY

    Essential Stepway Tce 90 bg paketi, %60 ÖTV oranı ile 450.500,00 TL'den 281.562,50 TL'ye iniyor.

    Essential Stepway ECO-G 100 bg paketi ise, %60 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 463.300,00 TL'den 289.562,50 TL'ye iniyor.

    Essential Stepway Tce 90 bg CVT paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 508.900,00 TL'den 299.352,95 TL'ye düşüyor.

    Expression Stepway Tce 90 bg CVT paketi, %70 ÖTV oranı ile, 526.900,00 TL'den 309.941,51 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    DACİA YENİ DUSTER

    Essential TCe 90 bg paketi, %70 ÖTV oranı ile, 512.900,00 TL'den 301.705,88 TL'ye iniyor.

    Essential ECO-G 100 bg paketi ise, %70 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 544.900,00 TL'den 320.529,41 TL'ye iniyor.

    Expression ECO-G 100 bg paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 563.300,00 TL'den 312.944,45 TL'ye düşüyor.

    Essential Tce 150 bg 4x4 paketi, %80 ÖTV oranı ile, 624.500,00 TL'den 346.944,45 TL'ye iniyor.

    Essential Tce 150 bg EDC paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 628.000,00 TL'den 348.888,89 TL'ye iniyor.

    Journey Tce 150 bg EDC paketi, %80 ÖTV oranı ile, 674.900,00 TL'den 374.944,45 TL'ye iniyor.

    Essential Blue dCi 115 bg 4x4 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 691.900,00 TL'den 384.388,88 TL'ye düşüyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    DACİA YENİ JOGGER

    Essential Turbo 110bg 7 Koltuklu paketi, %70 ÖTV oranı ile 555.000,00 TL'den 326.470,59 TL'ye iniyor.

    Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 Koltuklu paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 603.900,00 TL'den 335.500,00 TL'ye iniyor.

    Expression Turbo 110 bg 7 Koltuklu paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 603.900,00 TL'den 335.500,00 TL'ye düşüyor.

    Expression Turbo ECO-G 100bg 7 Koltuklu paketi, %80 ÖTV oranı ile 608.900,00 TL'den 338.277,77 TL'ye iniyor.

    Extreme Turbo 110bg 7 Koltuklu paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 634.000,00 TL'den 360.555,56 TL'ye düşüyor.

    Extreme Turbo ECO-G 100bg 7 Koltuklu paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 649.000,00 TL'den 360.555,56 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    RENAULT CAPTUR HYBRİD

    Touch 1.3 Mild Hybrid EDC 140bg paketi, %80 ÖTV oranı ile 742.000,00 TL'den 412.222,23 TL'ye iniyor.

    Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140bg paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 762.000,00 TL'den 423.333,33 TL'ye iniyor.

    Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140bg paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 790.000,00 TL'den 438.888,89 TL'ye düşüyor.

    R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155bg paketi, %80 ÖTV oranı ile 871.000,00 TL'den 483.888,89 TL'ye iniyor.

    RENAULT KADJAR

    Icon 1.3 Tce EDC 160bg paketi, %80 ÖTV oranı ile 929.000,00 TL'den 516.111,11 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    HYUNDAİ BAYON

    Jump 1.4 MPI 100 Ps paketi, %60 ÖTV oranı ile 437.000,00 TL'den 273.124,99 TL'ye iniyor.

    Jump 1.4 MPI 100 Ps Otomatik paketi ise, %60 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 466.000,00 TL'den 291.250,00 TL'ye iniyor.

    Style 1.4 MPI 100 Ps Otomatik paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 516.000,00 TL'den 303.529,42 TL'ye düşüyor.

    Elite 1.4 MPI 100 Ps Otomatik paketi, %70 ÖTV oranı ile 541.000,00 TL'den 318.235,50 TL'ye iniyor.

    Style 1.0 T-GDI 100 Ps DCT paketi ise, %70 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 559.000,00 TL'den 328.823,53 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    HYUNDAİ KONA

    Style 1.0 T-GDI 120 Ps DCT paketi, %80 ÖTV oranı ile 683.000,00 TL'den 379.444,45 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    HYUNDAİ KONA ELEKTRİK

    100kW Progressive paketi, %10 ÖTV oranı ile 885.000,00 TL'den 804.545,45 TL'ye iniyor.

    HYUNDAİ TUCSON

    Comfort 1.6 T-GDI 180 Ps 4x2 DCT paketi, %80 ÖTV oranı ile 923.000,00 TL'den 512.777,78 TL'ye iniyor.

    Prime Plus 1.6 T-GDI 180 Ps 4x2 DCT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 988.000,00 TL'den 548.888,89 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    KİA STONİC

    Cool 1.2L 84 PS paketi, %60 ÖTV oranı ile 469.500,00 TL'den 293.437,50 TL'ye iniyor.

    Cool 1.4L 100 PS Otomatik paketi ise, %70 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 545.060,00 TL'den 320.623,52 TL'ye iniyor.

    Cool 1.0L 100 PS paketi, %70 ÖTV oranı ile 556.360,00 TL'den 327.270,59 TL'ye iniyor.

    Business 1.4L 100 PS Otomatik paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 562.000,00 TL'den 330.588,23 TL'ye düşüyor.

    Elegance 1.4L 100 PS Otomatik paketi, %80 ÖTV oranı ile 636.000,00 TL'den 353.333,34 TL'ye iniyor.

    Elegance Konfor 1.4L 100 PS DCT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 675.000,00 TL'den 375.000,00 TL'ye iniyor.

    Prestige 1.4L 100 PS Otomatik paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 677.000,00 TL'den 376.111,11 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    KİA XCEED

    Elegance 1.5L 160 Ps DCT Benzin paketi, %80 ÖTV oranı ile 895.000,00 TL'den 497.222,23 TL'ye iniyor.

    Prestige 1.5L 160 Ps DCT Benzin paketi, %80 ÖTV oranı ile 955.000,00 TL'den 530.555,55 TL'ye iniyor.

    Prestige 1.5L 160 Ps DCT Mild Hybrid Benzin paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 985.000,00 TL'den 547.222,22 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    KİA SPORTAGE

    Cool 1.6L 150 Ps 4x2 DCT Mild Hybrid Benzin paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 995.000,00 TL'den 552.777,77 TL'ye düşüyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    TOYOTA COROLLA CROSS HYBRİD

    1.8 Hybrid 4x2 Flame e-CVT paketi, %80 ÖTV oranı ile 853.550,00 TL'den 474.194,45 TL'ye iniyor.

    1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 930.950,00 TL'den 517.194,45 TL'ye iniyor.

    1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT (Siyah Tavan) paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 942.500,00 TL'den 523.611,11 TL'ye düşüyor.

    1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT paketi, %80 ÖTV oranı ile 991.550,00 TL'den 550.861,11 TL'ye iniyor.

    1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan) paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 1.003.200,00 TL'den 557.333,33 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    CİTROEN C3 AİRCROSS

    Feel 1.2 Puretech 130hp EAT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 662.000,00 TL'den 367.777,77 TL'ye iniyor.

    Feel Bold 1.2 Puretech 130hp EAT6 paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 697.000,00 TL'den 387.222,23 TL'ye iniyor.

    Shine 1.2 Puretech 130hp EAT6 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 759.000,00 TL'den 421.666,66 TL'ye düşüyor.

    Feel Bold 1.5 BlueHDi 120hp EAT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 748.000,00 TL'den 415.555,56 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    TOYOTA COROLLA CROSS HYBRİD

    1.8 Hybrid 4x2 Flame e-CVT paketi, %80 ÖTV oranı ile 853.550,00 TL'den 474.194,45 TL'ye iniyor.

    1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 930.950,00 TL'den 517.194,45 TL'ye iniyor.

    1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT (Siyah Tavan) paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 942.500,00 TL'den 523.611,11 TL'ye düşüyor.

    1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT paketi, %80 ÖTV oranı ile 991.550,00 TL'den 550.861,11 TL'ye iniyor.

    1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan) paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 1.003.200,00 TL'den 557.333,33 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    CİTROEN C3 AİRCROSS

    Feel 1.2 Puretech 130hp EAT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 662.000,00 TL'den 367.777,77 TL'ye iniyor.

    Feel Bold 1.2 Puretech 130hp EAT6 paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 697.000,00 TL'den 387.222,23 TL'ye iniyor.

    Shine 1.2 Puretech 130hp EAT6 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 759.000,00 TL'den 421.666,66 TL'ye düşüyor.

    Feel Bold 1.5 BlueHDi 120hp EAT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 748.000,00 TL'den 415.555,56 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    CİTROEN C4

    Feel 1.2 Puretech 100hp paketi, %80 ÖTV oranı ile 660.000,00 TL'den 366.666,66 TL'ye iniyor.

    Feel Bold 1.2 Puretech 130hp EAT8 paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 781.000,00 TL'den 433.888,89 TL'ye iniyor.

    Shine 1.2 Puretech 130hp EAT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 831.000,00 TL'den 461.666,67 TL'ye düşüyor.

    Shine Bold 1.2 Puretech 130hp EAT8 paketi, %80 ÖTV oranı ile 865.000,00 TL'den 480.555,55 TL'ye iniyor.

    Feel Bold 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 836.000,00 TL'den 464.444,45 TL'ye iniyor.

    Shine Bold 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 888.000,00 TL'den 493.333,33 TL'ye düşüyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    CİTROEN C4

    Shine Bold 100 Kw paketi, %10 ÖTV oranı ile 865.000,00 TL'den 786.363,63 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    PEUGEOT SUV 2008

    Active Prime 1.2 Puretech 100hp MT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 716.000,00 TL'den 397.777,78 TL'ye iniyor.

    Active Prime 1.2 Puretech 130hp EAT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 797.000,00 TL'den 442.777,78 TL'ye düşüyor.

    Active 1.2 Puretech 130hp EAT8 Sky Pack paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 828.500,00 TL'den 460.277,77 TL'ye iniyor.

    Allure 1.2 Puretech 130hp EAT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 871.000,00 TL'den 483.888,89 TL'ye düşüyor.

    Active Prime 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 paketi, %80 ÖTV oranı ile 880.000,00 TL'den 549.999,99 TL'ye iniyor.

    Active 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 911.500,00 TL'den 569.687,50 TL'ye iniyor.

    Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 935.000,00 TL'den 519.444,45 TL'ye düşüyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    PEUGEOT SUV E-2008

    GT 100kW (136hp) paketi, %10 ÖTV oranı ile 900.000,00 TL'den 918.181,82 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    OPEL CROSSLAND

    Essential 1.2 130hp MT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 629.900,00 TL'den 349.944,45 TL'ye iniyor.

    Essential 1.2 130hp AT6 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 679.900,00 TL'den 377.722,22 TL'ye düşüyor.

    Edition 1.2 130hp AT6 paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 731.900,00 TL'den 406.611,11 TL'ye iniyor.

    Elegance 1.2 130hp AT6 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 802.900,00 TL'den 446.055,55 TL'ye düşüyor.

    Edition 1.5 120hp Dizel AT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 802.900,00 TL'den 446.055,55 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    OPEL MOKKA

    Elegance 1.2 130hp AT8 paketi, %80 ÖTV oranı ile 870.900,00 TL'den 483.833,34 TL'ye iniyor.

    GS Line 1.2 130hp AT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 882.900,00 TL'den 490.500,00 TL'ye düşüyor.

    GS 1.2 130hp AT8 paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 904.900,00 TL'den 502.722,22 TL'ye iniyor.

    Ultimate 1.2 130hp AT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 965.900,00 TL'den 536.611,11 TL'ye düşüyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    OPEL MOKKA-E

    Ultimate 100kW paketi, %10 ÖTV oranı ile 909.900,00 TL'den 827.181,82 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    OPEL GRANDLAND

    Edition 1.2 130hp AT8 paketi, %80 ÖTV oranı ile 962.900,00 TL'den 534.944,45 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    SKODA KAMİQ

    Elite 1.0 TSI 110 PS DSG paketi, %80 ÖTV oranı ile 735.900,00 TL'den 408.833,34 TL'ye iniyor.

    Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 784.900,00 TL'den 436.055,56 TL'ye düşüyor.

    Premium 1.0 TSI 110 PS DSG paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 820.400,00 TL'den 455.777,78 TL'ye iniyor.

    Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 864.400,00 TL'den 480.222,22 TL'ye düşüyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    SKODA KAROQ

    Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG paketi, %80 ÖTV oranı ile 979.900,00 TL'den 544.388,89 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    SEAT ARONA

    Style 1.0 EcoTSI 110hp DSG paketi, %80 ÖTV oranı ile 695.000,00 TL'den 386.111,12 TL'ye iniyor.

    Xperience 1.0 EcoTSI 110hp DSG paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 745.000,00 TL'den 413.888,88 TL'ye düşüyor.

    FR 1.0 EcoTSI 110hp DSG paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 755.000,00 TL'den 419.444,44 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    SEAT ARONA

    Style 1.0 EcoTSI 110hp DSG paketi, %80 ÖTV oranı ile 695.000,00 TL'den 386.111,12 TL'ye iniyor.

    Xperience 1.0 EcoTSI 110hp DSG paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 745.000,00 TL'den 413.888,88 TL'ye düşüyor.

    FR 1.0 EcoTSI 110hp DSG paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 755.000,00 TL'den 419.444,44 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    VOLKSWAGEN TAİGO

    Life 1.0 TSI 95 PS paketi, %80 ÖTV oranı ile 706.900,00 TL'den 392.722,22 TL'ye iniyor.

    Life 1.0 TSI 110 PS DSG paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 805.400,00 TL'den 447.444,45 TL'ye iniyor.

    Style 1.0 eTSI 110 PS DSG paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 907.000,00 TL'den 503.888,89 TL'ye düşüyor.

    R-Line 1.0 TSI 110 PS DSG paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 946.400,00 TL'den 525.777,78 TL'ye iniyor.

    Style 1.5 TSI 150 PS DSG paketi, %80 ÖTV oranı ile 966.400,00 TL'den 536.888,88 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    VOLKSWAGEN T-ROC

    Life 1.5 TSI 150 PS DSG paketi, %80 ÖTV oranı ile 884.300,00 TL'den 491.277,78 TL'ye iniyor.

    Style 1.5 TSI 150 PS DSG paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 969.800,00 TL'den 538.777,78 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    FORD ECOSPORT

    Life 1.5 TSI 150 PS DSG paketi, %80 ÖTV oranı ile 884.300,00 TL'den 491.277,78 TL'ye iniyor.

    Style 1.5 TSI 150 PS DSG paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 969.800,00 TL'den 538.777,78 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    FORD PUMA

    Style 1.0L EcoBoost 95Ps Manuel paketi, %80 ÖTV oranı ile 741.400,00 TL'den 411.888,89 TL'ye iniyor.

    Style 1.0L EcoBoost 125Ps Otomatik paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 801.500,00 TL'den 445.277,78 TL'ye iniyor.

    ST-Line 1.0L EcoBoost 155Ps Otomatik paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 951.500,00 TL'den 528.611,11 TL'ye düşüyor.
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    FORD KUGA

    Style 1.5L EcoBoost 120Ps Manuel paketi, %80 ÖTV oranı ile 994.000,00 TL'den 552.222,22 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    NİSSAN JUKE

    Tekna 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites paketi, %80 ÖTV oranı ile 680.400,00 TL'den 378.000,00 TL'ye iniyor.

    Tekna 1.0 DIG-T 115PS DCT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 779.700,00 TL'den 433.166,66 TL'ye iniyor.

    Platinum 1.0 DIG-T 115PS DCT paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 852.200,00 TL'den 473.444,45 TL'ye düşüyor.

    Platinum Perso 1.0 DIG-T 115PS DCT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 877.300,00 TL'den 487.388,89 TL'ye iniyor.

    Premium 1.0 DIG-T 115PS DCT paketi, %80 ÖTV oranı ile 944.700,00 TL'den 524.833,33 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    NİSSAN QASHQAİ

    Tekna 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites paketi, %80 ÖTV oranı ile 940.200,00 TL'den 522.333,34 TL'ye iniyor.

    Tekna 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 985.900,00 TL'den 547.722,22 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    HONDA JAZZ E:HEV

    Executive 1.5L i-MMD Hybrid Otomatik paketi, %80 ÖTV oranı ile 832.200,00 TL'den 462.222,23 TL'ye iniyor.

    Crossstar Executive 1.5L i-MMD Hybrid Otomatik paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 856.000,00 TL'den 475.555,55 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    SUZUKİ VİTARA HYBRİD

    GL Elegance 1.4 MHEV 6AT (Tek Renk) paketi, %80 ÖTV oranı ile 789.000,00 TL'den 438.333,34 TL'ye iniyor.

    GL Elegance 1.4 MHEV 6AT (Çift Renk) paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 799.000,00 TL'den 443.888,88 TL'ye düşüyor.

    GL Elegance Allgrip 1.4 MHEV 6AT (Tek Renk) paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 854.000,00 TL'den 474.444,44 TL'ye iniyor.

    GL Elegance Allgrip 1.4 MHEV 6AT (Çift Renk) paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 864.000,00 TL'den 480.000,00 TL'ye düşüyor.

    GLX Premium 1.4 MHEV 6AT (Tek Renk) paketi, %80 ÖTV oranı ile 899.000,00 TL'den 499.444,45 TL'ye iniyor.

    GLX Premium 1.4 MHEV 6AT (Çift Renk) paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 909.000,00 TL'den 505.000,00 TL'ye iniyor.

    GLX Premium Allgrip 1.4 MHEV 6AT (Tek Renk) paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 964.000,00 TL'den 535.555,56 TL'ye düşüyor.

    GLX Premium Allgrip 1.4 MHEV 6AT (Çift Renk) paketi, %80 ÖTV oranı ile 974.000,00 TL'den 541.111,11 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    SUZUKİ S-CROSS

    GL Elegance Select 1.4 MHEV 6AT paketi, %80 ÖTV oranı ile 869.000,00 TL'den 482.777,78 TL'ye iniyor.

    GL Elegance 1.4 MHEV 6AT paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 879.000,00 TL'den 488.333,34 TL'ye düşüyor.

    GL Elegance Allgrip 1.4 MHEV 6AT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 944.000,00 TL'den 524.444,44 TL'ye iniyor.

    GLX Premium 1.4 MHEV 6AT paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 939.000,00 TL'den 521.666,66 TL'ye düşüyor.

    GLX Premium 1.4 MHEV 6AT paketi, %80 ÖTV oranı ile 949.000,00 TL'den 527.222,22 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    MG ZS

    Comfort 1.5 5MT 106 PS Benzin paketi, %70 ÖTV oranı ile 563.600,00 TL'den 313.111,11 TL'ye iniyor.

    Luxury 1.0T 6AT 111 PS Benzin paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 769.000,00 TL'den 427.222,22 TL'ye düşüyor.

    Luxury Plus 1.0 AT 111 PS Benzin paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 809.000,00 TL'den 449.444,44 TL'ye iniyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!

    MG HS

    Comfort 1.5 T-GDI 162 PS Benzin paketi, %80 ÖTV oranı ile 890.000,00 TL'den 494.444,45 TL'ye iniyor.

    Luxury 1.5 T-GDI 162PS Benzin Benzin paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 980.000,00 TL'den 544.444,44 TL'ye düşüyor.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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