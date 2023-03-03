ENGELLİ ÖTV İNDİRİMİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Engelli ÖTV indirimi hesaplama işlemi ise kişilerin engel derecesine göre aracın vergiler dahil satış fiyatı üzerinden yapılıyor. Yüzde 90 ve üzerinde engeli olanlar ÖTV'siz araç satın alabiliyor. Bireyin engellilik yüzdesi 40-89 arasında ise sıfır araç alımında ÖTV indirimi yüzde 26.3 oranında uygulanırken KDV ödemesi ise yüzde 15.24 oranında uygulanıyor. Yüzde 40 engelli birisinin ÖTV indirimli araç alması için 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sürücü belgesine sahip olması da gerekiyor.

Yüzde 90 ve üstü ise ÖTV'den muaf tutuluyor.

Engelli araç fiyatları 2023 yılı itibarıyla Fiat, Toyota, Ford, Skoda, Volkswagen, Hyundai, Seat, Opel ve pek çok marka için yeniden belirlendi. Engelli ÖTV indirimi ile uygun fiyatlı araç sahibi olabilecek olan engeli vatandaşlar, 2023 engelli araç limiti çerçevesinde araç edinebilecek.

ÖTV indirimi araçlar için hesaplanırken şu yöntemler kullanılır.

- Engelli araç indirimi hesaplama yapılırken aracın ham fiyatına ÖTV uygulanır ve ham fiyat ile ÖTV fiyatı toplanarak toplam tutarın KDV’si eklenir.

- Araç satın alırken faydalanacağın indirimlerden bir diğeri de KDV indirimidir. Normal şartlarda %18 KDV ödenirken engelli indiriminden faydalandığından bu oran %15’lere kadar düşer.

KDV ve ÖTV ile yapılan ayrı ayrı indirimler, satın almak istediğin aracın satış fiyatı yaklaşık olarak %30-32 arasında değişir.