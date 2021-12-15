Kısa süre sonra Prenses Charlene'in arkadaşları da tartışmalara katıldı.

Charlene'e yakın olan ve ismini açıklamayan bir kaynak Page Six'e konuştu. Kaynak, "Bir tür duygusal sorunu varmış gibi gösterilmesi adaletsizce. Güney Afrika’da neredeyse ölmek üzere olduğunu sarayın neden küçümsediğini anlamıyoruz. Afrika'da geçirdiği ameliyattan bu yana vücut ağırlığının neredeyse yarısını kaybetti" dedi.