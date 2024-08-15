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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Prof. Dr. Naci Görür'ün Çekmeköy sözleri yankı buldu - İş-Yaşam Haberleri

        Prof. Dr. Naci Görür'ün abartılı Çekmeköy ifadeleri tepki çekti

        Prof. Dr. Naci Görür, Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği "Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy" konferasında konuştu. Görür, "Deprem sırasında Çekmeköy az hızla sarsılacak. Çekmeköy'deki binalardan deprem sonrası insanların büyük bir kısmı sağ olarak canlı olarak binalardan dışarı çıkabilir. Göçük olmaz göçük altında kalmaz ölmezler. Unutmayın en iyi bina depremden sonra sahibinin içinden sağ çıkmasını sağlayan binadır" ifadelerini kullandı. Sosyal medya bazı kullanıcılar, Görür'ün açıklamalarının Çekmeköy'deki emlak fiyatlarını şişireceği şeklinde tepki gösterdi. Görüşüne danıştığımız belediye yetkilileri, herhangi bir manipülatif düşüncenin olmadığını Çekmeköy sakinlerini bilgilendirmek için konferans düzenlediklerini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 12:30 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:30
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        Görür'ün abartılı Çekmeköy ifadeleri tepki çekti
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        Çekmeköy Belediyesi, pazartesi günü “Çekmeköy’ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy” konferansı düzenledi. Konferansta Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da yaşanması beklenen büyük deprem ve ilçeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        "KİMİ YERLER DİNAMİTLE KIRACAĞINIZ TAŞLARDAN OLUŞMUŞ DURUMDA"

        Görür, Çekmeköy’ün zemininin sağlam olduğunu ve dinamitle kırılacak bir dirence sahip olduğunu vurguladı, "Çekmeköy jeolojisi paleozoik dediğimiz çok sağlam sert ve sağlam kayalardan oluşmuş. Yani bu bölgenin jeolojisi de eski kayalardan oluşmuş, sağlam çekiçle kıracağınız, kimi yerlerde dinamitle kıracağınız taşlardan oluşmuş durumda. Ordovisiyen, Silüriyen, Devoniyen gibi yaşlı kayalar burada var" ifadelerini kullandı.

        İlçenin zeminiyle ilgili detaylı bilgi veren Görür, "Deprem sırasında Çekmeköy az hızla sarsılacak. Bu demektir ki deprem sırasında evleriniz büyük ölçüde sarsıntıdan yıkılmayacak. Sizin binalar muhtemel bir depremde aşarı bir şekilde sarsılmayacak. Depremin en belirgin özelliği binanın sarsılmasıdır. Ne kadar hızlı sarsılırsa çabuk yıkılır, ne kadar yavaş sarsılırsa az yıkılır. Şimdi genellikle burada yani Çekmeköy’de binalar az hızla sarsılır. Bu demektir ki Çekmeköy’deki binalardan deprem sonrası insanların büyük bir kısmı sağ olarak canlı olarak binalardan dışarı çıkabilir. Göçük olmaz göçük altında kalmaz ölmezler. Unutmayın en iyi bina depremden sonra sahibinin içinden sağ çıkmasını sağlayan binadır“ dedi.

        SOSYAL MEDYADA ABARTILI BULUNDU

        Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları sosyal medyada yankı bulurken, açıklamaların emlak fiyatlarını şişireceği yönünde tepkiler de geldi. Tepkilerin ardından belediye yetkilileriyle konuştuk. Yetkililer, ilçe sakinlerini deprem konusunda bilgilendirmek için konferans düzenlediklerini, Görür'ün bilimsel veriler ışığında Çekmeköy'ün zemin durumu ve olası depremde yaşanabilecekler hakkında bilgi verdiğini belirtti. Yetkili, Çekmeköy'ün depremle ilgili olası durumunun İBB raporlarında da görülebileceğini kaydetti.

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