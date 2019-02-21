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Çanakkale Ayvacık açıklarında 5,0 büyüklükte bir deprem Marmara ve Ege bölgesinde hissedilmişti. Deprem sonrası bölgede 46 artçı sarsıntı yaşanmasının ardından "Acaba olası büyük depremin habercisi mi?" sorusunu akıllara getirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ünlü jeoloji profesörü Celal Şengör, Habertürk'e olan-bitenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Prof. Şengör, dün gece yaşanılan sarsıntının deprem literatürde "Ezine Fayı" diye bilinen ve Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolunu oluşturan faylar ailesine ait olan fayın güneybatı devamında olmuş bir normal fay depremi olduğunun altını çizdi.
"HANGİ YÖNE OLDUĞU ŞİMDİLİK BELİRSİZ"
Depremin şimdilik hangi yöne eğimi olduğu şimdilik belirsiz olduğunu vurgulayan Prof. Celal Şengör açıklamasını şöyle sürdürdü: Depremi yaratan fayın doğrultusu yaklaşık 280 ile 320 derece arasında değişmekte, eğimi yaklaşık 70 derece gibi gözükmektedir (hangi yöne eğim olduğu şimdilik belirsiz). Fayın az bir sağ yanal bileşiminin olması bunun aslında belki de açılmakta olan bir Riedel makaslama kırığına karşılık geldiği intibaını uyandırmaktadır.
"EGE'NİN BİLİNEN GERİLME SİSTEMİNE AİT DEĞİL"
Depreme ilişkin istasyon verilerini henüz görmediği için odak mekanizması çözümünün sağlığı hakkında henüz bir görüş beyan etmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Şengör şu ifadeleri kullandı: "Fay normal olmasına rağmen, bu yanal atımlı bir bölgenin tali faylarından biri görülmelidir. Yani, Ege'nin bilinen sistemine ait değildir".
"BU BÜYÜKLÜKTE BİR DEPREM DAHA OLABİLİR Mİ?
"Aynı civarda bu büyüklükte bir başka deprem olabilir mi?" şeklindeki soruya yanıtlayan Şengör şunları söyledi: "Bunu söylemek mümkün değil. Ancak bu depremin çevredeki Gülpınar'ın hemen kuzeyindeki Tuzla bölgesini yüklediği muhakkaktır"
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