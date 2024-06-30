Profesör için kayıp başvurusu!

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde görevli öğretim görevlisi Prof. Dr. Bekir Karasu’dan (59), 4 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

DHA'nın haberine göre ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis, arama çalışması başlattı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, 4 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

ARACININ EN SON GÖRÜLDÜĞÜ YER BELİRLENDİ

Ailesi ve yakınları çevrede yaptığı aramalarda Prof. Dr. Karasu’ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada, Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı belirlendi. Kayıp profesörü arama çalışmaları sürüyor.