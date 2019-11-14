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Profesyonel nasıl yazılır? Profesyonel sözcüğünün kelime anlamı nedir? Profesyonel TDK imla

Profesyonel sözcüğünün anlamı ve doğru yazımı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıl? Profesyonel ne demek? İşte cevaplar...

Profesyonel nasıl yazılır?

Profesyonel ne demek, nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

PROFESYONEL TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, profesyonel şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "profesyonal" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "profesyonel"dir. 

PROFESYONEL KELİME ANLAMI 

TDK sözlüğüne göre; Türkçeye Fransızcadan geçen profesyonel; "Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse),ustalaşmış, uzmanlaşmış" anlamlarında kullanılmaktadır. 

 

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