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Prusias ad Hypium Antik Kenti, drone ile görüntülendi

Bitinya Bölgesi'nin ayakta kalan tek antik kenti olma özelliği taşıyan Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti, drone ile görüntülendi

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AA
  • Prusias ad Hypium Antik Kenti, drone ile görüntülendi

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Konuralp Müze Müdürlüğü ve Düzce Belediyesinin destekleriyle bölgenin en eski yerleşim yeri olarak bilinen antik Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde başlatılan kazı çalışmaları, yılın 12 ayı devam ediyor.
  • Prusias ad Hypium Antik Kenti, drone ile görüntülendi

    AA'nın haberine göre geçmiş dönemlerdeki depremler ve restorasyonlarla yıkıma ve değişime uğradığı tespit edilen antik kentteki kazı çalışmaları, 55 kişilik ekip titizlikle sürdürülüyor.
  • Prusias ad Hypium Antik Kenti, drone ile görüntülendi

    Zamanla üzerine yeni yapılar inşa edilen fakat toprak altı zenginliği bozulmayan bölgede antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapılar yer alıyor.
  • Prusias ad Hypium Antik Kenti, drone ile görüntülendi

    Aslan pençesi figürleriyle süslenmiş basamakları ve kemerli geçitleriyle varlığını koruyan antik tiyatro, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapıların da yer aldığı antik kentte, 2 bin yıllık medusa, mask heykelleri ile groteks figürü, tonoz Apollon, zafer tanrıçası ve avcı Akteon'un kabartma heykellerine rastlandı.
  • Prusias ad Hypium Antik Kenti, drone ile görüntülendi

    Düzce Belediyesi ve Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kontrolünde ücretsiz olarak ziyaret edilebilen antik kent, drone ile görüntülendi.
  • Prusias ad Hypium Antik Kenti, drone ile görüntülendi

    "CİDDİ BİR YATIRIMIN OLDUĞU KENT"

    Prusias ad Hypium Antik Kenti kazı ekibinden Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Uzman Arkeoloğu Koray Erdoğan, kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğü antik kentin, Kladyopolis denilen dönemde Bolu'dan başlayıp günümüzde İstanbul Kadıköy'e (Kalkedon) kadar uzanan Bitinya Krallığı'nın antik dönemdeki önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.
  • Prusias ad Hypium Antik Kenti, drone ile görüntülendi

    Milattan önce 5. yüzyıla kadar uzanan antik kentin en az 2500 yıllık olduğunu değerlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu kent, İstanbul ve Ankara arasında ciddi bir öneme sahip. Geçmişinde Roma döneminde tarım ve orman anlamında ekonomisini kazanıp ayakta duran, ciddi bir yatırımın olduğu bir kent. 
  • Prusias ad Hypium Antik Kenti, drone ile görüntülendi

    Ortalama 12 bin kişilik tiyatro bölümünde sürdürülen kazılarla birlikte bu kentin o dönemdeki tarihsel, kültürel ve ekonomik zenginliklerini ortaya çıkarıyoruz" diye konuştu.
  • Prusias ad Hypium Antik Kenti, drone ile görüntülendi

    Erdoğan, Prusias ad Hypium Antik Kenti'nin Karadeniz arkeolojisinde açığa çıkarılmış tek kamu yapısı olduğunun altını çizerek, buranın çok ciddi ve özel bir kent olduğunu, 12 bin kişilik tiyatronun yapılmasının da burada en az 60 bin kişinin yaşadığını gösterdiğini ifade etti.

     
  • Prusias ad Hypium Antik Kenti, drone ile görüntülendi

    Prusias ad Hypium Antik Kenti'nin ciddi bir turizm destinasyonu olacağını aktaran Erdoğan, "Kazıların en başta Anadolu tarihi ve kültürüne daha sonra ülkemize ve dünya kültür tarihine katkıda bulunması, tüm arkeolojik kazıların olduğu gibi buranın da hedefi" dedi.
  • Prusias ad Hypium Antik Kenti, drone ile görüntülendi
  • Prusias ad Hypium Antik Kenti, drone ile görüntülendi
  • Prusias ad Hypium Antik Kenti, drone ile görüntülendi
  • Prusias ad Hypium Antik Kenti, drone ile görüntülendi
  • Prusias ad Hypium Antik Kenti, drone ile görüntülendi
  • Prusias ad Hypium Antik Kenti, drone ile görüntülendi
  • Prusias ad Hypium Antik Kenti, drone ile görüntülendi
  • Prusias ad Hypium Antik Kenti, drone ile görüntülendi

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