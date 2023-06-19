Milattan önce 5. yüzyıla kadar uzanan antik kentin en az 2500 yıllık olduğunu değerlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu kent, İstanbul ve Ankara arasında ciddi bir öneme sahip. Geçmişinde Roma döneminde tarım ve orman anlamında ekonomisini kazanıp ayakta duran, ciddi bir yatırımın olduğu bir kent.