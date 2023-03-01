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PSG ve Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe: "Türkiye için her şey çok daha güzel olacak"

Paris Saint-Germain ve Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için yapılan Omuz Omuza kampanyasına destek oldu ve açıklamalar yaptı

PSG ve Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe:
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Futbol ailesinin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlediği "Omuz Omuza" kampanyası başlarken Fransa'nın ve PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe de programa canlı yayınla katıldı.

PSG'nin yıldızı, şunları söyledi:

"Bu yaşananlar gerçekten büyük bir trajedi. Herhalde hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir trajediydi. Türklerin neler yaşadığını tahmin etmekte güçlük çekiyorum.

"Fakat bugünkü görevimiz benim için sıra dışı bir görev. Dünya futbol camiası bir araya gelecek ve Türkiye'ye destek verecek. Bu açıdan da bu program benim için istisnai. Parçası olduğum için gurur duyuyorum."

"İnsanların çocukların hayali çok önemlidir. Elimde olan tüm imkânları çocuklara yardımcı olabilmek için kullanacağım. Her zaman yardımseverlik yapmaya çalışan biri olarak Türkiye'nin için de elimden geleni yapacağım.

"Türkiye için her şey çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Pek çok çocuğu tekrardan güldürebileceğimizi umuyorum."

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