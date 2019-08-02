PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvurular ne zaman yapılacak? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. KPSS şartı olmadan 55 bin personelin alınacağı PTT için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Konuyla ilgili ise yetkililerden açıklama geldi. İşte ayrıntılar haberimizde...

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak.

e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu

h) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

i) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

j) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

k) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

l) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) AŞ 1100 personel alımı gerçekleştirecek. PTT PAL A.Ş. tarafından ilan sürecine yönelik olarak resmi bir açıklama henüz yapılmadı. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT personel alımlarında KPSS şartı aranmayacağını bildirdi.