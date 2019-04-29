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Bisküvili pasta hazır puding ile yapıldığında yaklaşık 10 dakikanızı alır. Sadece bisküvilerin yumuşayıp pudingle buluşması için buzdolabında beklemesi gerekir. Mozaik olarak da yapılabilen bisküvili pastanın kat kat dizilmiş olanını anlatacağız. İşte pudingli bisküvili pasta tarifi ve kalorisi...
BİSKÜVİLİ PASTA KAÇ KALORİDİR?
Bir porsiyon bisküvili pasta (yaklaşık 260 gram) 427 kaloridir. Kalorisini düşürmek için kepekli bisküvi, evde yapılmış puding ve doğal şeker kullanabilirsiniz.
BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ
Bisküvili pasta malzemeleri;
1 paket petibör bisküvi
1 paket puding
3,5 su bardağı süt
200 gram bitter çikolata
Üzeri için;
Hindistan cevizi
Bisküvili pasta nasıl yapılır?
Bisküvili pasta yapımına uygun bir kap seçerek başlayın. Ardından pudinginizi süt ile pişirmeye başlayın. Puding pişirirken başından ayrılmayarak tel çırpıcı ile sürekli karıştırın. Kıvamı koyulaşınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Çikolatalarınızı parçalayıp benmari usülünde eritin. Hazırladığınız pudingin içine karıştırıp iyice karıştırın. Ardından pastayı yapacağınız tabağın alt kısmına biraz puding sürüp bisküvileri tabağın şekline göre yanyana dizi ve üzerini puding ile kaplayın. Bir kat bisküvi bir kat puding sürerek malzemelerinizden biri bitene kadar devam edin. Bitince pastanızı buzdolabına alın ve 2 saat kadar bekletin. Bekleme süresi bitince üzerine hindistan cevizi serpip dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun...
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