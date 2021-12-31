Her mevsim Tunceli'ye gezmeye geldiğini belirten Yağan, "Yazdan beri sürekli bu şehirdeyiz ve burası bize huzur veriyor. Ağlayan Kayalar'ın hem su sesi ve hem de görüntüsü muhteşem. Burayı kışın ilk defa görüyorum. Karşı yamaçlardaki yaban hayvanlarını izlemek çok güzel. Burada durduk, fotoğraf çektik ve birazcık doğayı dinledik" diye konuştu.