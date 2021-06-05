Terör örgütü PKK'dan Peşmergeye kanlı saldırı!

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) terör örgütü PKK, Peşmerge güçlerini pusuya düşürdü. IKBY Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Duhok'a bağlı İmadiye ilçesinde güvenliği sağlamak için keşif yapan Peşmerge güçlerine ait askeri aracın, terör örgütü PKK’nın kurduğu pusuya düşürüldüğü bildirildi.
5 PEŞMERGE ÖLDÜ, 6 PEŞMERGE YARALI
İHA'da yer alan habere göre bölücü terör örgütünün düzenlediği saldırı sonucu 5 Peşmergenin öldüğü ve 6'sının yaralandığı bildirildi. Bölgede gerginliğin sürdüğü öğrenildi. Yaralıların Amedi'deki hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
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