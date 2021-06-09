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Putin ve Biden'ın olası buluşma yeri: Villa La Grange

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üçüncü bir ülkede gerçekleşecek 18 Haziran’daki yüz yüze görüşmesi, Reuters'ın aktardığı habere göre Cenevre Gölü’ne bakan eski bir İsviçre köşkünde olacak.

Putin ve Biden'ın olası buluşma yeri: Villa La Grange
Putin-Biden zirvesi öncesi mekân belirsizliği
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Reuters / HABERTURK.COM

Reuters'ın aktardığı habere göre, iki ülkenin lideri 18. yüzyıldan kalma bir İsviçre köşkünde görüşecek. İkilinin arasında derin anlaşmazlıklar devam ederken mekân seçimin bir nebze de olsa görüşmenin atmosferini yumuşatacağı tahmin ediliyor.

Görüşme kapsamında satır başlıklarının büyük ölçüde casusluk ve siber saldırı faaliyetleri, insan hakları ve Ukrayna meselesi olacak. İki ülke arasında stratejik nükleer istikrar ve bölgesel çatışmalar da masada olacak.

ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve gelmesiyle birlikte ikili arasında ilişkiler daha da gerginleşti. Putin geçen hafta ABD’ye Sovyetler Birliği benzetmesi yapmış ama görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçekleşmesini beklediğini bildirmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLARI DA KATILACAK

İkili arasındaki görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da eşlik edecek.

BIDEN İSVİÇRE CUMHURBAŞKANI PARMELIN İLE DE GÖRÜŞECEK

İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin ile de görüşecek olan Joe Biden özellikle İranlı mahkûmlar konusunda görüşmelerini sürdürecek.

SOĞUK SAVAŞ ZAMANINDAKİ İLK ZİRVE DE CENEVRE’DE YAPILMIŞTI

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyet Lider Mihail Gorbaçov 1985’te Cenevre’de ilk zirvelerini yapmış, zirve kapsamında nükleer cephaneliklerde kesintiler yapmaya karar verilmişti.

*Görsel:Institutions.ville-geneve.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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