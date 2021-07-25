Vladimir Putin, geçit töreninde açıklamalarda bulundu 0:00 / 0:00

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Putin, St.Petersburg'daki bir donanma günü geçit töreninde yaptığı konuşmada, "Denizaltı, gemi ve uçak olmak üzere herhangi bir düşmanı tespit etme ve gerekirse ona karşı saldırı gerçekleştirme yeteneğine sahibiz." ifadelerini kullandı.

Putin’in bu sözleri Rusya ve İngiltere arasında savaş gemisi krizi sonrasında geldi.

Rusya 2014 yılında Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etti ancak İngiltere ve dünyanın çoğu Karadeniz Yarımadası’nı Rusya'nın değil Ukrayna'nın bir parçası olarak tanıyor.

Rusya İngiltere ve ABD’yi karasularına yasa dışı yollarla girmekle suçluyor ve ''provokasyonda'' rol oynadığını belirtiyor.