Queretaro - Pachuca maç önü

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Queretaro, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Pachuca takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:00. Queretaro, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Pachuca, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 406 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Queretaro kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.80, Pachuca sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Queretaro son hafta oynanan UNAM (Pumas) maçında 1-1 berabere kaldı.

Pachuca ise Atlas maçında 0-0 berabere kaldı.

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